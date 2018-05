Veri kaybı şirketleri iflasa götürüyor Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört markası tarafından 10 ilde gerçekleştirilmesi planlanan Secure Day etkinliğinin üçüncü durağı Bursa oldu. 15 Mayıs Salı günü Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, bir veri kurtarma planının, her işletmenin veri güvenliği stratejisinin bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Veeam adına konuşan Clonera Satış Müdürü Doğan Yılmaz ise, veri kayıplarının ve iş sürekliliğinin sekteye uğramasının şirketleri iflasa kadar götürebileceğini dile getirdi.

GAZETE EKONOMİ - Siber güvenlik sektörünün önde gelen dört şirketi Bitdefender, Veeam, Veri Kurtarma Hizmetleri ve WatchGuard’ın iş birliğiyle Türkiye genelindeki 10 şehirde düzenlenmesi planlanan Secure Day’ın üçüncüsü 15 Mayıs Salı günü Bursa’da gerçekleşti. Sheraton Bursa Hotel’de düzenlenen Secure Day etkinliğinde, alanında uzman isimler, siber güvenliğin şirketler için önemine değinerek bilgiler aktardı. Teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı etkinliğe Bursa’daki pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.



“Şirketler İleri Düzey Güvenlik Sistemlerine Yatırım Yapmalı”



Etkinlikte konuşan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, yedekleme eğilimi bulut teknolojisine doğru kaysa da en az on yıl daha hard disklere muhtaç olunacağının öngörüldüğünü söyledi. “Hard disk veri kaybı günümüzde en çok karşılaşılan veri kaybı vakalarıdır.” diyen Günal, hard disk veri kurtarma vakalarının genellikle silme, formatlama, düşürme, çarpma, elektrik kesintisi, kullanılan ortamın aşırı sıcak ya da tozlu olması, diskin çalıştığı güç kaynağında ani enerji düşmesi veya artması gibi nedenlerle oluştuğunu belirtti. Günal, “Veri kurtarma hizmetiyle ilgili çok yaygın bilinen yanlışlar var. Hard diskte herhangi bir nedenden dolayı veri kaybı meydana gelmişse hiçbir müdahale yapılmadan işin uzmanı kurum ve kişilere danışılmalı ve analiz süreci ile başlayan veri kurtarma işlemleri gerçekleştirilmelidir.” dedi. “Verileri düzenli olarak yedeklemek, tüm ciddi işletmeler için bir rutin olmalıdır.” ifadelerinde bulunan Günal, kurumların veri kaybına uğramaması için ileri düzey güvenlik sistemlerine yatırım yapmaları gerektiğini belirtti.



“Küçük Bir Hata Kurumun İtibarını Zedeleyebilir”



Etkinlikte Veeam adına konuşan Clonera Satış Müdürü Doğan Yılmaz, dijital hayatın yaşam sıvısının yani var olma kaynağının veri olduğunu söyledi. “O veriye ulaşmakta güçlük çekiyorsanız, maalesef dijital hayatta da başarılı olamazsınız.” ifadelerinde bulunan Doğan, verinin hızla büyüdüğünü, çok farklı noktalarda, servis sağlayıcılarında ve bulut ortamlarında dağınık bir şekilde durduğunu belirtti. “Şirketler bu veriyi sürekli erişilebilir yapmak zorundalar.” diyen Doğan, yapılacak küçük bir hatanın, kurumun itibarını zedeleyeceğine ve şirketi iflasa kadar götürebileceğine dikkat çekerek verinin rekabette en önemli unsur olduğunun altını çizdi.



Alanında Uzman İsimler Siber Güvenliği Anlattı



Etkinlikte Bitdefender Türkiye’nin Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu 2017 yılında gerçekleşen saldırılar ve trendlerden bahsederken, WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, katılımcılara uç birimde siber saldırılara karşı defansif stratejinin önemini aktararak, önemli ipuçlarını açıkladı. Veeam adına konuşma yapan Clonera Satış Müdürü Doğan Yılmaz, saldırılar sonrası yaşanabilecek veri kayıpları ve iş sürekliliğinin önemine değinirken, Veri Kurtarma Hizmetleri’nin Genel Müdürü Serap Günal siber saldırı ve/veya fiziksel felaketlere karşı kurumlara ne gibi çözümler sunduklarını aktardı. İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak Nisan ayında yürürlüğe giren KVKK ile birlikte her kurumun bilmesi gereken çalışmalar hakkında temel ipuçlarına dikkat çekti ve İsa Altun özellikle Türkiye’de yaşanan siber saldırı vakalarını katılımcılarla paylaşarak, yaşanabilecek zararın kurumlar tarafından önemsenmesini sağladı.



10 İlde Gerçekleşecek



Türkiye’nin her yerindeki bilişim profesyonellerini ve kurum yöneticilerini gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği siber riskler ve çözümleri konusunda bilgilendirmek, merak edilen konulara açıklık getirmek amacıyla üçüncü ayağı Bursa’da gerçekleşen Secure Day etkinliğinin her ay bir il olmak üzere, toplam 10 şehirde gerçekleştirilmesi planlanıyor.