Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi denetimden geçti - Zorlu Enerji tarafınca, Gaziantep'teki Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi'nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından ani denetimden geçirilerek, kalibrasyon konusunda uygun bulunduğu bildirildi.

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji tarafınca, Gaziantep'teki Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi'nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından ani denetimden geçirilerek, kalibrasyon konusunda uygun bulunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, toplam bin 200 metrekare açık, 600 metrekare kapalı alanda inşa edilen Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi'nin evsel doğalgaz sayaçlarının kalibrasyon ve ayar işlemlerini yapmaya yetkili olduğu kaydedildi.

Gaziantep, 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan merkezin faaliyete geçmesiyle hassas ölçüm ekipmanı sayaçlarla kalibrasyon sağlandığı belirtilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, "Bölgenin ilk ve tek kalibrasyon merkezi Gaziantep’te bulunuyor. Daha önce çevre il ve doğu bölgelerindeki tüm doğalgaz dağıtım şirketleri sayaçlarını İstanbul gibi uzak illere göndererek bunun için ciddi lojistik bedeli ödüyorlardı. Merkezle beraber hem zaman hem de maddi olarak önemli bir maliyetin önüne geçilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Deniz, sayaçları Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nce belirlenen standartlar doğrultusunda kalibre ettiklerini ve laboratuvar test çalışmalarını titiz bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Temel değerlerine bağlılığını ilke edinen kalibrasyon merkezimiz, ani denetim sırasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü yetkililerince yöneltilen soruları yanıtlayıp aynı zamanda, kalibrasyon ve ayara verdiği önemi de denetiminin olumlu sonuçlanmasıyla kanıtlamıştır. Bu hizmetimizden henüz haberi olmayan doğalgaz dağıtım şirketlerini de bu vesileyle haberdar etmek istiyoruz. Cihazlarını gönül rahatlığıyla merkezimizde kalibre ettirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yetki ve denetim süreçlerini 2017 yılı sonunda tamamlayan Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi, yılbaşından beri farklı il ve ilçelerinden gelen diyaframlı tip doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonunu yapıyor. Merkez, yılda 100 bin adet sayaca hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip bulunuyor.