Güzellik Güneş Gibidir

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Kalp gözüyle göremeyenler için güzellik dıştan görünendir. İnsanın paketidir.



Paket ne kadar şık zevkli ve dikkat çekici ise o kadar fark edilir ve o kadar beğenilir.



Elbette insanın paketinin güzel olması yetmez güzel görülmesi için. Yani güzel giyinmesi kendine yakışan renkleri seçmesi bedenine göre, kıyafetin kalıbına dikkat etmesi, ayakkabıları, kullandığı aksesuarlar, hepsi önemlidir. Yeter mi güzel olmaya güzel kıyafet ve aksesuarlar ? Yetmez . Niye mi?



Bir de o kıyafeti ve aksesuarı taşımak gerekir.



Duruşun, bakışın, yürüyüşün ve nasıl hissettiğin de önemlidir ilk algıda. Sen kendini o kıyafetle iyi hissedersen ancak o zaman güzelliğini yansıtabilirsin.



Henüz kalp gözüyle göremeyenler sadece paketi görürler ve seni beğenip beğenmeyeceklerine gördükleri kadarıyla karar verirler.



Araştırmalar ilk 30 saniye ile 1 dakika arasında birini beğenip beğenmediğimiz sempati duyup duymadığımıza dair karar verdiğimizi gösteriyor.



Düşün senin için hayati bir görüşme herşey ilk 1 dakikada oluşuyor.



Şimdi bunu bilip bu bilgiyi nasıl faydaya dönüştüreceksin?



Haydi bunun cevabını ver hazırlan ilk 1 dakikaya.



Bunun için



1) kendini tanı, fiziksel özelliklerini bil.

Kilolu isen seni daha zarif gösterecek kalıp ve tarz seç.

Çok ince isen daha zarif tasarımları tercih et.

Erkekler maskülen, kadınlaf daha feminen stilleri seçmeli.



2) hangi renk grubuna giriyorsun?

Ten rengin, göz rengin,saç rengin nedir?

Kızıl saç siyah saç; mavi göz, siyah göz; buğday esmer ten soğuk renk grubundadır.

Ela, kahverengi yeşil göz; sarı, kahverengi kumral saç, açık renk ten sıcak renk grubundadır.

Hangi renk grubunda isen o renklerden seç.



3) Görüşeceğin kişiyi kurumu önceden araştır.

Kültürünü değerlerini öğren,varsa kurumsal logosunu renklerini bil, ortak değerlerinizi bul ve öne çıkart.



4) Duruşuna, beden diline önem ver.



5) Konuşmalarında sözlerinin farkında ol: ‘ama ‘ ‘fakat’ gibi bağlaçları bilinçli kullan.

ama kendinden önceki cümle olumlu ise olumsuza,

olumsuzsa olumluya çevirir.



6) Anlatmadan önce anla.

Bu önerilerim ilk 1 dakika için yani güzel bir ilk görüş ilk algı için... oysa ki paketin içi çok daha kalıcı ve yaşamsaldır.

Mevlana Celaleddin i Rumi,

‘ Ey gönül ille de birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Görüneni herkes sever. Sen asıl görmediklerini seveceksin. Sözde değil özde aşk istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin.’

derken nasıl da derin ve net anlatır güzelliği.