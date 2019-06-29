İklimlendirme bugünlerin gündemde olan sektörü… Özellikle klima konusunda yeni ürünler, yenilikler herkesin dikkatini çekiyor.
Zaten çekmeli de çünkü bugünler satış zamanı… Ama sektörde bir firma var ki sektörün bütün sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen sektörün bütün derneklerinde faaliyet gösteriyor. Her sosyal sorumluluk projesine koşuyor.
Ama Zeki Özen’in dinamizmi şirketin bu duruşu ile çok ilgili… Şirketin duruşunu da CEO Hasan Önder anlatıyor.
İşte o anlatımdan bazı bölümler:
. Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir.
. Kuruluşumuzdan itibaren insan sağlığını koruyan ürünler geliştirmek başlıca prensiplerimiz arasında yer alıyor
. 2017 mali yılında Daikin’in konut tipi klimalardaki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde normal bir yıla kıyasla 54 milyon ton karbondioksit gazı (CO2) eşdeğeri tasarruf sağlanmıştık.
. Bu çerçevede geliştirilen 4+ ürünlerimizde; ultra sessiz çalışma, havayı kullanıcının üzerine üflememe, bakterileri yok etme ve ortam havasını kurutmama özelliklerini bünyesinde barındıran ürünler geliştiriyoruz.
Şirketin CEO’su bu sözleri ifade edince Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen de ödüller alır, ödüller veriri sektörü sosyal sorumluluk alanında temsil eder… Yani Hasan Önderlik yaparsa Zeki Özenir diye özetlenebilir bu şirket içi bu çalışma…
Kadınlara girişimciliği önünü açacak unutulmazlar arasına katılan Daikin’in sosyal sorumluluk atağa önümüzdeki dönemde yeni süprizlerle yeni boyutlara kazanacak.
Hasan ÖNDERlik yaparsa Zeki ÖZENir
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