Celal Toprak

Bir gün çiçek işiyle ilgilenen bir kuruluşun 14 yılda Türkiye’de anlayışları değiştireceğini söyleselerdi inanmazdınız.
Oysa kolay ve ekonomik yoldan çiçek göndermekle işe başlayan çiçeksepeti.com iki bine yaklaşan bayı sistemi ile online çiçek ve hediye sektöründe lideri e-ticaret sitesi haline geldi.
Kısa sürede yabancı ortak buldu. Bu işte ARGE sistemini kurarak çok önemli bir buluşa imza attı. Kurabiye ve çikolatayı çiçek olarak göndermeye başladı ve bunu 'BonnyFood' markasıyla yaptı.
Ve artık sevdiğine farklı hediye göndermek isteyenlerin önü açıldı.
Peki hem e-ticareti hem de Çiçek Sepeti’nin kuruluş en önemli ismi Ceyhun Turan’dan dinlemeye ne dersiniz…
İşte onun anlattıkları…
. Bu yıl içinde baktığımızda e-ticaretin toplam içindeki payı yüzde 5’lerde… Gelişmiş ülkelerde bu pay yüzde 10’lara ulaşmış durumda. Bu gösteriyor ki Türkiye’de bu iş kısa sürede ikiye katlanacak. Hatta bazı Avrupa ve ABD’de e-ticaretin toplam içindeki payı yüzde 20’lere doğru çıkıyor. Bu ne demek Türkiye’nin üç beş belki de 10 yıl içinde mevcut potansiyelini üç hatta dörde katlayacak.
. Geçen yıl internetten alışveriş edenlerin sayısı 40 milyona ulaştı. Ama Türkiye’de 50 hatta 55 milyan internet kullanıcısı var. Bu durumda daha alınacak çok mesafe olduğu görülüyor. Genç nüfus, birtakım ödeme sistemlerinin oturması internetten alışverişi daha da önemli hale getirecek.
. Biz 14 yıllık bir şirketiz. Son 3 yılımıza baktığınızda biz e-ticaretin de büyümesinden daha etkili büyüyoruz. Peki bu nasıl oluyor. Oluyor çünkü biz kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırdık. Her gün bu işi daha iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Tüketiciler için yeni imkanlar oluşturmaya özen gösteriyoruz.
. Şu anda 81 ilin 79’unda 90 dakika içinde teslimat yapabiliyoruz. Herkes çok yoğun. Gidip çiçeği almak biraz zor bir süreç. Biz onun adına bunu yapıyoruz. Herşey sistemli. Seçiyorsun fiyatı belli bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Saatine kadar her şeyini belirliyorsunuz. Bu büyük kolaylık.
. Ancak işin bu noktaya gelmesi beklentileri de artırıyor. Artık bahane yok. İşten geç çıktım. Çiçekçi kapalıydı. İstediğim gibi bir şey bulamadım. Bu tür baheneler yok. Artık herkes bizi biliyor ve işin kolay olduğunun farkında.
.Biz hediyede çiçek dışına çıkıp farklı bir kulvara da girdik. Artık yenilebilir hediyeler dönemi başlattık. Meyve sepeti, kekler, kurabiyeler bizimle başladı. Şuanda 300 binin üzerinde ürün var ve her geçen gün buradaki ürün satıcı sayısı bayi sayısı artıyor.
. Artık bizde her şey var. “var var” yeni sloganımızı. Ayakkabıdan kolyeye, gitardan gıdaya aklınıza gelebilecek her şeyi aslında satıyoruz. Mesele zaman zaman şu soruluyor. Çiçek sepeti neden parfüm, ayakkabı, saat var gibi sorular oluyor. Türkiye’de çiçek hediye amaçlı alınan bir ürün yani Avrupa’dan biraz daha farklı bu noktada. Kendine alma alışkanlığı aranje edilen bir çiçekte öyle bir durum yok.
. Dolayısıyla biz de bu noktadan, tespitten yola çıkarak dedik ki çiçek dışında neler alıyoruz günlük hayatta hediye olarak. Madem bizim aylık 15 milyon civarında bir ziyaretçimiz var, bu kadar kişi bu siteye giriyor, biz o kişilerin ihtiyaçlarını neden karşılamıyoruz, bu fikirden yola çıkarak her geçen gün ürün çeşidini artırıyoruz.
Gülü sordular Meksika'ya kadar gittiler
Ceyhun Turan en çok ne satılıyor sorusuna da şu ilginç yanıtı verdi:
. En çok kesme çiçek dediğimiz gül, papatya son zamanlarda orkide oldukça önde gidiyor. Yeni yeni çıkan kutuda çiçeklerde ilgi görüyor.
. Bu arada 2016’dan dünyaya açıldık. Orda farklı bir konumda yer alıyoruz. Meksika’da şuan oldukça iyi gidiyoruz. Oldukça uzak bir Pazar ama çok iyi sonuçlar verdi. Ve de iyi sonuçlar aldıkça da biz oraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca İspanya’da; Rusya’da ve Ukrayna’da varız.