Her çocuğun izlemesi gereken filmler

Özel Sinema Kulübü Sinemia, içerik platformu Sinemia Social’ın okuyucuları ve Sinemia app kullanıcılarının en çok arattıkları filmler içerisinden, en çok sevilen animasyon filminlerini belirledi.



İçindeki Çocuğu Tutamayanlar İçin Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Animasyon başlığı altındaki derlemede öne çıkan filmlerden bazılarını sizler için seçtik.