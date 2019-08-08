Herkes onun Samuraylığına tanıklık etmek istedi

Son dönemin en yüksek katılım toplantısıydı. Herkes oradaydı. Ali Koç denizden geldi. Yanında TÜSİAD’ın önceki başkanı Erol Bilecik de vardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İstanbul’da bu tür toplantılara çok fazla katılmaz. Ama oradaydı hem de yönetiminden birkaç önemli isim ile birlikte.
Ali Sabancı gelmişti. Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir oradaydı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yanında yönetimin güçlü isimlerinden Yusuf Günay ile birlikte gelmişti.
TİM Başkanı İsmail Gülle, hem TİM’in hem de TOBB’un yönetimindeki tek isim olan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç uzaklardan gelerek katılmıştı toplantıya. Enerji verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ve çok sayıda Malatyalı oradaydı.
Son olarak Binali Yıldırım da yetişti toplantıya… Toplantının konusu Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı töreniydi.
Törende Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a bu ödül takdim edilmişti. Ahmet Çalık’ın Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında önemli yatırımları olduğunu biliyorduk.
Ama Japon şirketleri ile yaptığı işbirliğinin bu boyutta olduğunu bilmiyorduk açıkçası… Oysa Japonlar bu işbirliğini çok yakından takip etmişler ve şu noktaların altını çizmişlerdi:
. Çalık, Japonya-Türkiye arasında tam bir köprü görevi üstleniyor.
. Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık.
. Her zaman düşünceli davranıyor.
. Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir samuray.
Samuray onurlu, cesaretli, sadakatli ve saygılı demek… Ahmet Çalık yaptıkları ile bu övgüyü hem de Japonlardan alıyordu.
Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliğiyle yapılan törende, karşılamadan yemeğe bütün ayrıntılar Japon inceliği ile düşünülmüştü.
Büyükelçi Miyajima’nın, büyük bir sempatiyle yaptığı Türkçe konuşma Ahmet Çalık eşi ve dostları tarafından duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Şöyle diyordu Büyükelçi:
. Bu ödülü imparator adına Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a tevdi etmenin şeref ve mutluluğunu yaşıyorum.
. Çalık ile birlikte çalışmış olan Japon firma yöneticilerinden kendisi için “Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık”, “Her zaman düşünceli davranan”, “Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir Samuray” gibi övgü dolu sözleri çok duydum.
. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Ahmet Çalık’ın iki ülkenin uzun yıllardır süregelen dostluğuna katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi adına iş birliğinin ve desteklerinin devamını diliyorum.
Büyükelçi’nin konuşmasından sonra anladık ki Ahmet Çalık sadece Japonya’da deği, Türkiye’de de her kesimden çok önemli dostluklar biriktirmişti. İşte bu muhteşem katılımın sırrı da bu dostların onun Samuraylığına tanıklık etmek istemeleriydi.
Herkes onun Samuraylığına tanıklık etmek istedi
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