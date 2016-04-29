İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep

Yıl boyunca hayali kurulan yaz tatilini nerede geçireceğine henüz karar veremeyenler için, seyahat pusulası Prontotourblog, yazın favori destinasyonunu belirledi.



Deniz, kum, güneş üçlüsünün en uyumlu olduğu ve bunların yanına sınırsız eğlencenin de eklendiği Ibiza, seyahat severlere unutulmaz bir yaz tatili vadediyor.



Altı yüzden fazla içeriğiyle Prontotourblog’dan, dünyanın en eğlenceli adası Ibiza’ya gitmeniz için 10 sebep;