Elif Attepe

Dünya’yı etkisi altına alan Coronavirüs’ü konuştuğumuz şu günlerde ürün güvenliği konusunda yapılan çalışmalar yüzümüzü bir nebze güldürdü.

Özellikle son bir aydır geldi gelicek derken ilk Coronavirüs vakasının açıklanması ile yüzler asılmaya, gözlerde korku belirmeye başladı ..öpüşmek, tokalaşmak yasak herkes birbirine potansiyel hasta gözüyle bakıyor…en geriye dönüp baktığımızda küresel salgına neden olan virüs kaynağının gıda maddesi olduğunu görüyoruz…yani konu dönüp dolaşıp ürün güvenliğine geliyor…kullandığımız ürünler gıda olsun ya da olmasın bizi hasta ediyor, geleceğimizi ve yaşam kalitemizi etkiliyor hatta küresel salgınlara sebebiyet verebiliyor kısacası ürün güvenliği tüm ülkelerin önceliği. Ülkemizde de ürün güvenliği üzerine iki önemli çalışma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı’nın önderliğinde çıkartılan Ürün Güvenliği ve Teknik düzenlemeler kanunu ve Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan WhatsApp Gıda İhbar Hattı.

HER AŞAMADA İZLENEBİLİRLİK

Ticaret Bakanlığı önderliğinde çıkartılan ve 12 Mart’ta resmi gazetede yayınlanan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Ticaret Bakanlığının sorumluluğundaki tüm ürünlerde (yurtiçi imal edilmiş ya da ithal edilmiş) her aşamanın kayıt altına alınması zorunluluğu getirildi. Yani bir ürün üretmek istiyorsunuz üretimde kullanılacak tüm hammadde, yarı mamül, ara mal vb. her kalemin kimden alındığını ve kime satıldığını kayıt etmek ya da ithal edilen mallar içinde her detayı kayıt altına almak zorunluluğu getirildi. Bu kayıt ile güvensiz ürün tespiti durumunda ürün güvenliğinin hangi aşamada bozulduğu ve bunun sorumlusu çok daha hızlı tespit edilebilecek böylece önlemler daha hızlı alınabilecek. Kısaca izlenebilirlik dediğimiz bu işlemler dizisi iyi niyet göstergesi sorumluluk yerine zorunluluk olarak satıcının karşısına çıkacak.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği Oyuncak’tan Gıda’ya Ürün Güvenliği panelinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak bu düzenlemenin müjdesini vermiş hatta detaylarını anlatmıştı..ne yalan söyleyeyim içimden keşke dediğimi hatırlıyorum..bu kadar kısa sürede ve çok iyi kurgulanmış bir projenin kanun haline gelmesi ve uygulamaya başlaması ülkemiz adına gurur verici.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kanunun detaylarını anlatırken çok önemli bir noktaya da değindi. Bu kanun ile oluşturulacak izlenebilirlik sisteminin kayıtdışı ekonomiyle mücadelede için önemli bir araç olacağının altını çizdi. Yani izlenebilirliğin en önemli gerekliliği olan alış ve satış işlemleri, alış ve satış faturalarınında ibrazını arttıracak.

Ayrıca,

*Güvensiz ürünlerin geri çağırma ile toplatılması zorunlu hale getirilecek,

*Güvensiz ürün satışı yapan e-ticaret sitelerine erişim engellenecek,

*Güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin lira arasında idari para cezası verilecek,

*Türk malı imajına zarar veren güvensiz, tağşiş yapılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürün ihraç edenlere de ceza uygulanacak.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ İLE TOPYEKÜN MÜCADELE

Tüketici sağlığı için devrim niteliğinde başka bir çalışmada Tarım Bakanlığı’ndan geldi. Taklit ve Tağşiş listelerini ardı ardına yayınlayan ve gıda denetim seferberliği başlatan Tarım Bakanlığı WhatsApp Gıda İhbar Hattı’nı vatandaşların hizmetine sundu. Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’nın hizmete girmesi ile artık vatandaşlar anlık karşılaştığı uygunsuzlukları Tarım Bakanlığına hızlı bir şekilde iletebilecek.

‘Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda İhbar numarası üzerinden mesajla bize ulaşın’ diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli nin bu açıklamaları ürün güvenliği konusunda güzel şeyler olduğunun göstergesi.

Ne diyelim..işte iki bakanlık iki takdir edilesi ürün güvenliği çalışması..umarım bakanlıklarımızdan bilgi kirliliği ve fırsatçılık ile ilgilide çalışmalar gelir.