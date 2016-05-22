İkinci El Araba Almanın İpuçları

İkinci el bir araba alma süreci oldukça kafa karıştırıcı olabilir.



Bir araba almak istediğinizi etrafınızla paylaştığınız andan itibaren her kafadan bir ses çıkar, birbirine tam zıt yorumlar, durumu daha da zorlaştırır.



Özellikle de ilk arabanızı alıyorsanız, dikkate alınması gereken yüzlerce şey var gibi gelebilir.



Kendiniz için en doğru aracı seçerken dikkate almanız gereken birçok faktör olsa da, nihayet o aracı bulduğunuzda fiziksel bir muayeneden geçirmeniz gerekecektir.