Nilüfer Yücedağ

İklim değişikliği, her alanda olduğu gibi turizmde de etkili olacağından bir çok hizmet inovasyonunu ve ürün inovasyonunu zorunlu kılmakta.



Bu konuda bazı ülkelerde üniversiteler ve kuruluşlar tarafından "İklimsel Turizm" ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar başlatıldı. Yakın dönemde iklimsel turizm konusunda inovatif uygulamalar gündeme gelir.

Küresel İklim değişikliği sebebi ile,

Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı sonucu; sıcak hava dalgaları, orman yangınlarında artış, kuraklık, su kaynakları azalması ve dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı ile turizm gelirlerinde azalma ve tarımsal verim kaybı etkilerini hissettirecek. WWF-Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu’na göre iklim değişikliğinin başlıca etkilerinden sıcaklık artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek, Kış yağışlarında Türkiye’nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek. 2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak ve kurak, yağışlar açısından ise daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor (WWF).



Günümüzde bile Türkiye’de pek görülmeyen hortum gibi doğa felaketleri gündeme gelmeye başladı. Ülke veya kentlerin sıcaklığının normalin üzerinde artması veya aşırı düşmesi sonucu ikliminin değişmesi ile iklimsel değişkenliğe uğraması gerçekleşebilir. İklim değişikliği ve İklim değişkenliği sebebiyle Kırsal Turizm, Doğa Turizmi, Spor Turizmi (Deniz Turizmi, Kış Turizmi), Golf Turizmi, Glamping gibi açık havada yapılan diğer turizm türleri için hizmet ve ürün inovasyonları gerekli.



Ski Dubai örneğinde olduğu gibi Kartepe ve Uludağ gibi kış sporları merkezlerinde buna benzer bir uygulama yapılabilir. Bu uygulama diğer turizm türlerine de entegre edilip sezonda ve ayrıca diğer sezonlarda da hizmet verilebilir.

Turizmde ve turizm türlerinde sürdürülebilirlik için yalnızca doğa dostu olmak, suyu ekonomik kullanmak ve atıkları sıfıra indirmek, İsraf etmemek yetmiyor. Hizmet inovasyonu ve ürün inovasyonu de gerekli. İsraf kelimesi yerine tasarruf, kazanım yada bunu çağrıştıran bir kelime daha uygun. Uzun yıllar israf kelimesi kullanıldı. Kazanım yada Tasarruf kelimesini kullanarak pozitif bir girişim başlatmak farklı sonuçlar verebilir.

Tüm bu turizm türlerinde hizmet ve ürün inovasyonuna gidilebilmesi için Turizm Fakültelerinde "Turizmde İnovasyon" dersi konması ve ders saatlerinin artırılması daha önemli hale geldi.

Pandemi de uzaktan çalışma ve toplantılar ile uzaktan kongre ve fuar çalışmaları başlatıldı. İklim değişikliğinde de uzaktan kongre ve fuarlar etkisini sürdüreceğe benziyor.

Toplantı Turizmi

TOPLANTI türleri amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılmakta olup, Kurum içi toplantılar, Kurumlar arası toplantılar, Danışma Toplantıları, Çalışma (ekip) Toplantıları, Kongre, Konferans, Seminer, Panel, Sempozyum, Kolokyum, Forum ve Görüntülü Toplantı (video konferans) olarak bir çok toplantı türü bulunmaktadır. Günümüzde bu toplantı türleri içinde Kongre "Kongre Turizmi" olarak turizm sektöründe yerini aldı ve pandemi döneminde ise uzaktan gerçekleştirilmeye başlandı. "Toplantı” turizmde “Toplantı Turizmi" olarak yerini aldığı takdirde tüm toplantı türlerinden bir çok uluslar arası önemli toplantılar Türkiye’de yapılabilir. Pandemi veya gelecekte gerçekleşebilecek bir başka pandemi turizmde uzaktan çalışma ve uzaktan toplantı, iklim değişikliği ise yine uzaktan çalışma ve uzaktan toplantı ile turizmde kapalı mekan çalışmalarını gündeme getiriyor.

Tatil bir ihtiyaçtır, motivasyondur, ödüldür. Tatil ve Turizm kavramları birbirine entegre kavramlardır. Turizm hep var oldu ve gelecekte de inovatif uygulamalar ile farklı biçimlerde de olsa yine var olmaya devam edecektir.

Kaynakça:

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/



https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/kuresel_iklim_degisikligi_ve_turkiye/