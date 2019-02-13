İlk Yardımın Önemi!

İLKYARDIM…



Adı üstünde olay anında kişiye yapılacak ilk müdahale.

Bu konuda bilmemiz gereken o kadar çok şey var ki,

Hatta doğru bildiğimiz yanlışlar o kadar çok ki..



Üzülerek yazıyorum, acil durum ve özellikle trafik kazalarında ölümlerin çoğu yanlış müdahale sonucu olmakta. Günümüzde öyle bilinçsiz müdahalelerle karşılaşıyoruz ki; kazazede olay anında hayatını kaybetmese bile yanlış uygulama sonucu sakat kalabiliyor maalesef. İşte ilkyardım eğitiminin önemi burada başlıyor. Kişinin sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi doğru ve bilinçli bir ilkyardımdan geçiyor. Evimizde, işyerimizde hatta yolda bir yerden bir yere giderken karşılaşabileceğimiz acil durumlarda ne yapmamız gerektiğini bilmek, birilerinin hasarsız bir şekilde hayata tutunmasını sağlayacak.



Unutmayalım ki; (BİLİNÇLİ) İLK YARDIM HAYAT KURTARIR…



Bugünden itibaren acil durumlarda öncelikli yapılması gerekenlerin neler olduğunu, doğru bildiğimiz yanlışları ve doğru ve bilinçli ilkyardım yöntemlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.



Saygılarımla.