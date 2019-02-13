Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

İlk Yardımın Önemi!

Çiğdem Balıkçı

Çiğdem Balıkçı

cigdembalikci@gazeteekonomi.com

13 Şubat 2019, 20:33

İLKYARDIM…

Adı üstünde olay anında kişiye yapılacak ilk müdahale.
Bu konuda bilmemiz gereken o kadar çok şey var ki,
Hatta doğru bildiğimiz yanlışlar o kadar çok ki..

Üzülerek yazıyorum, acil durum ve özellikle trafik kazalarında ölümlerin çoğu yanlış müdahale sonucu olmakta. Günümüzde öyle bilinçsiz müdahalelerle karşılaşıyoruz ki; kazazede olay anında hayatını kaybetmese bile yanlış uygulama sonucu sakat kalabiliyor maalesef. İşte ilkyardım eğitiminin önemi burada başlıyor. Kişinin sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi doğru ve bilinçli bir ilkyardımdan geçiyor. Evimizde, işyerimizde hatta yolda bir yerden bir yere giderken karşılaşabileceğimiz acil durumlarda ne yapmamız gerektiğini bilmek, birilerinin hasarsız bir şekilde hayata tutunmasını sağlayacak.

Unutmayalım ki; (BİLİNÇLİ) İLK YARDIM HAYAT KURTARIR…

 Bugünden itibaren acil durumlarda öncelikli yapılması gerekenlerin neler olduğunu, doğru bildiğimiz yanlışları ve doğru ve bilinçli ilkyardım yöntemlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Saygılarımla.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5