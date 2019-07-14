İnatla direndi dünya markası hedefine ulaştı

Giresun’a fabrikayı açtıklarında çok şaşırmıştık. Ne alaka Giresun diye sormuştuk. Ama inatla direndiler ve Karadeniz’in en büyük işletmesini başarıya ulaştırdılar.
Bu inatçılığı aslında yeni değildi. Hep büyük düşünmüştü Süleyman Orakçıoğlu… Yıllarca başkanlığını yaptığı İTKİB’te Türk hazır giyiminin önünü açmıştı.
O yıllarda Türkiye’nin bu sektörde marka oluşturacağını söylediğinde çoğumuz pek gerçekçi bulmamıştık. Çünkü o günler Türk firmalarının fuarlara bile alınmadığı yıllardı.
Sonra adım adım ilerlediler. Şimdi gelinen noktayı şu cümlelerle özetliyor:
. Biz şimdi bir ülkeye girerken o ülkede Pazar lideri nasıl oluruz diye düşünüyoruz. En azından ilk üçte nasıl oluruz diye düşünüyoruz. Yoksa o ülkede bir mağaza açmak nedefiyle yola çıkmıyoruz.
Evet, Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Süleyman Orakçıoğlu’nun yaptığı Orka Holding’ten bahsediyoruz.
Süleyman Orakçıoğlu son bilgileri şöyle aktarıyor:
. Aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılsonunda yurt içi ve yurtdışında mağaza sayılarımız eşitlenecek ve toplam sayı 420 olacak.
Sonra Giresun’daki inatçığın geldiği noktayı şu şekilde özetliyor:
. Giresun’daki tesislerde dünyanın en hafif ceketini ürettik. 180 gram ağırlığındaki ‘Ultra hafif’ ceketler, erkeğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri yaz dönemleri için konforlu hale getiriyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz.
Sonra 35 yıllık başarı hikayesini şu sözlerle paylaşıyor Orakçıoğlu:
. İtalya başta olmak üzere 82 ülkede yer alan mağazalarımız inovasyona dayalı fark yaratan tasarımları ile öne çıkıyor.
. Son olarak ürettiğimiz gömlek hafifliğinde ceketlerle yeni bir çığır daha açtık. Giresun’daki tesislerde üretilen 180 gram ağırlığındaki “Ultra hafif” ceketler, erkeğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri yaz dönemleri için konforlu hale getiriyor.
. Bunlara “uçan ceketler” diyoruz. Yeni nesil ultra hafif ceketlerimiz için hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz.
Yolculara satacağız
İstanbul Yeni Havalimanı’nda açtıkları Damat, Tween ve D’S Damat mağazalarının da alışverişte uluslararası buluşma noktasına dönüştüğünü belirten Orakçıoğlu “Avustralya’dan İspanya’ya, Panama’dan Rusya’ya dünyanın dört bir yanından gelen yolcular, hali hazırda kendi ülkelerinden tanıdıkları markalarımızdan alışveriş yapmaya mağazalarımıza uğruyor. İki ayda yeni havalimanındaki mağazalarımızla satış hedeflerin üzerine çıktık” dedi.