1 milyon KOBİ için büyük buluşma

Paris Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Didier Kling, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci için, “Türkiye’nin AB üyeliği konusunda hükümetimizin görüşünü tersine çevirmeye çalışacağız. Fransız KOBİ’lerine Türkiye’yi anlatacağız” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 311 Türk şirketinin 109 ülke içinde 4’üncü olduğu gıda ve içecek fuarı SIAL Paris için bulunduğu Fransa’da Paris Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Didier Kling’i ziyaret etti.

İki başkan, Avrupa Birliği üyeliği müzakerelerinde iş dünyasına düşen görevleri yerine getirmek için işbirliği içinde olmayı kararlaştırdı.

Kling, Paris iş dünyası olarak her zaman Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini belirterek, “Tam üyelik müzakerelerinde 35 başlığın 16’sı açıldı. Ocak ayında Sayın Macron, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin düşüncesini açıkladı. Hükümetin ve kamuoyunun görüşü de aşağı yukarı aynı. Ama biz bunu tersine çevirmek için çalışacağız. Fransız KOBİ’lerine Türkiye’yi anlatacağız” değerlendirmesini yaptı.

Didier Kling, Fransa’nın milli gelirinin yüzde 35’ini oluşturan 670 bin Fransız şirketi temsil eden ve üye sayısıyla dünyanın en büyük ticaret odası olan Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen toplantıda konuştu. Kling, “Paris Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasındaki tarihi ve harika ilişkileri yakından takip etmek bizim için çok önemli. Fransa ve Türkiye ekonomik açıdan çok büyük iki ülke. İki Odanın da bu ekonomik gelişme üzerinde büyük rolü var” dedi.

Didier Kling, işbirliğini iki yönde geliştirebileceklerini belirterek, şöyle devam etti: “Birincisi Fransa ve Türkiye’nin güçlü olduğu sektörlerde firmalar arası işbirliğini sağlayarak bunu yapabiliriz. Bana göre ikinci ortaklık alanımız eğitimde olmalı. Okullar ve üniversitelerimiz arasında işbirliğimizi artırmalıyız. Özellikle ticari ilişkileri geliştirmek için bizlere, seçilmiş iş dünyası mensuplarına ve politikacılara da görev düşüyor. İki ülkenin birbirini anlamasının en etkin yolu ekonomik işbirliği. Her türlü kısıtlamanın kaldırılması için çalışmalıyız. İnanıyorum ki, iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin gelişmesi ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz çok daha iyi olacaktır.”



‘İLİŞKİLERİ TAZELEMEYE İHTİYACIMIZ VAR’

423 bin Türk şirketini temsil eden İTO’nun Başkanı Şekib Avdagiç ise “Türkiye’de Fransız ve Türk iş dünyasının çok önemli yatırımları bulunuyor. İstanbul ve Paris iş dünyası arasındaki ilişkileri tazelemeye ihtiyacımız var. Avrupa Birliği fonlarıyla iki ülke olarak birçok ortak projemiz var. Bunları artırmak istiyoruz” dedi.

Avdagiç, iki ülke arasında gelişen ilişkilerin Fransız ve Türk KOBİ’lerini daha yakından ve olumlu şekilde etkileyeceğine işaret etti. Avdagiç, “Orta ve küçük ölçekli firmalarımızın işbirliği yapmasını çok önemli buluyoruz. İstanbul ve Paris iş dünyası arasında özellikle orta ve küçük ölçekli şirketlerimizin ilişkilerini tazelemeye ihtiyacımız var. Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Karşılıklı ticaretimizi şu anki 14 milyar Euro’dan, hedeflediğimiz 20 milyar Euro’ya çıkarabiliriz. Bunun için hızlı mesafe alabileceğimiz bazı sektörleri seçmemiz lazım” diye konuştu.

Avdagiç, Paris Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Didier Kling’i İstanbul’a davet etti. Kling ve Avdagiç, gelecek yıl şubat ayında Paris’te ve ardından da İstanbul’da bir araya gelmek üzere sözleştiler.



