1000 kişilik istihdam atağı

Türkiye’nin önde gelen evlere servis markası Domino’s, yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla istihdama büyük bir katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de açılacak yeni şubelerle birlikte 1.000 kişilik istihdam fırsatı sunacak olan marka büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde franchise’ları tüm hızıyla çalışmaya devam eden Domino’s, herkesin evde kaldığı bu süreçte eve servis tarafında yüzde 15 ila 20 arasındaki satış artışı yakaladı. Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'nın da içinde bulunduğu DP Eurasia’da 10 aylık dönemde Türkiye yüzde 23,3 oranında büyüme yakalarken toplam satışlar 853,1 milyon liraya yükseldi.

Doğu Anadolu’da yeni şubeler açılacak

Satış ve büyümede önemli başarılar yakalayan Domino’s, sağlayacağı yeni istihdamla da gücüne güç katmayı hedefliyor. Türkiye genelinde 545 restoranı ve 7.500’den fazla çalışanı bulunan Domino’s, lezzet elçisinden, mutfak personeline, restoran müdüründen dağıtım ekibine kadar birçok farklı pozisyonda eleman alacak. Büyüme planlarında 2021 yılı için önceliği Doğu Anadolu Bölgesi’ne veren Domino’s, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta şube açmayı hedefliyor. Böylece içinde bulunulan pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde açılacak yeni şubelerle pek çok kişiye iş imkanı sunuluyor.

Domino’s’ta kariyer yolu açık

Yaptığı yatırımlarla aynı zamanda bir teknoloji firması olduklarını belirten DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga teknoloji satan pizza firması olarak böyle bir dönemde 1000 kişilik bir istihdam imkanı sunabilmenin önemli olduğunu söylüyor: “İşimizde ürünlerin kalitesi kadar hizmet de öne çıkıyor. Müşterilerimizle en önemli bağımızı çalışanlarımız kuruyor. Bir Domino’s restoranına girdiğinizde veya eve sipariş ettiğiniz pizzanız geldiğinde sizi güleryüzle karşılayan, sıcak ilişkiler kuran insanlarla çalışmak çok değerli. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hızımıza ara vermeden çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri de işinin başında olan ekip arkadaşlarımız. Şu an gülümsemelerimiz her ne kadar maskelerimizin altında kalsa da aynı sıcaklığı hissettirebilmek için çabalıyoruz.” Domino’s’ta kariyer yolunun da açık olduğunu vurgulayan Saranga, öğrenci iken çalışmayla başlayıp, şirkette yükseldikten sonra kendi Domino's şubesini açarak franchise olma imkanının bulunduğunu da söylüyor. Açılan her restoranın 15-20 kişilik istihdam yarattığını belirten Saranga, artan iş hacmine paralel eleman ihtiyacının da arttığını ve büyük ve güçlü global bir markanın parçası olacak yeni takım arkadaşlarını heyecanla beklediklerini söylüyor.