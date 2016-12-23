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2017 ortalama ücret artışı yüzde 9.6

PERYÖN 2017 Ücret Artışı Anketi: - "Katılımcı firmaların bütçeledikleri ortalama artış oranı yüzde 9,6 oldu" - "2017'de firmaların büyük çoğunluğu artış için yılın ilk çeyreğini öngörüyor"

2017 ortalama ücret artışı yüzde 9.6

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Yönetimi Derneğinin (PERYÖN) 2017 Ücret Artışı Anketi'ne katılan firmaların 2017 için bütçelediği ortalama ücret artışı oranı yüzde 9,6 oldu.
PERYÖN'ün her yıl düzenli olarak yaptığı Ücret Artışı Anketi'nin 2017 sonuçları açıklandı. 30 farklı sektörden 84 firmanın katıldığı ankete göre, şirketlerin büyük çoğunluğu (yüzde 82) yılda bir kez, geri kalanlar ise yılda iki kez ücret artışı yapacak. 2016'da aynı soruya yüzde 90 düzeyinde yılda bir kez zam yapılacağı yönünde yanıt verilmişti.
Geçen yılki ücret araştırmasında olduğu gibi 2017'de de firmaların büyük çoğunluğu (yüzde 79) artış için yılın ilk çeyreğini öngörüyor. Yılın ikinci yarısı için artış planlayan firmaların sayısı ise 2016'ya kıyasla yüzde 9,6'dan 3,7'e geriledi.
2016 araştırmasında şirketler, planladıkları zam oranının ortalama yüzde 10,1 olacağını öngörmüş, gerçekleşen ücret artışları ise ortalama yüzde 11,2 olmuştu. 2017 yılı için ise katılımcı firmaların bütçeledikleri ortalama artış oranı yüzde 9,6 oldu.
2017'de sadece mavi yakalı çalışanlar için ücret zammı oranlarında bir önceki yıla göre bir azalış öngörülüyor.
PERYÖN 2017 Ücret Artışı Anketi'ne katılan firmaların üçte biri ikramiye ve primlerde artış düşünüyor. Herhangi bir değişiklik öngörmeyenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

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ücret ArtışıTürkiye İnsan Yönetimi DerneğiPERYÖN
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