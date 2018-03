2,5 milyar liralık yatırım planladı

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, konut alanında 2018-2019'da Türkiye ve yurt dışında toplam 2,5 milyar TL yatırım planladıklarını belirterek, "Bekleyelim, görelim politikası gütmüyoruz. Bu dönemdeki yatırımların önümüzdeki dönemde bize artı değer getireceğine inanıyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok, bu ülkede yatırım yapacağız." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demir, sektörde metrekaresi 3-6 bin lira olan konutların satıldığını ancak 6 bin liranın üzerindeki konutlarda satışların daha zor olduğunu söyledi.

Demir, şu sıralarda orta ve ortanın altı kesime hitap eden konutların satıldığını aktararak, müşterilerin site aidatlarının da düşük olmasına oldukça dikkat ettiğini ifade etti.



Demir, özellikle Müslüman ülke vatandaşlarının konut almak için Türkiye'yi tercih ettiğine değinerek, "2017'de Orta Doğu müşterilerinde artış görülmeye başlandı. Avrupa'da yıllarca ezilen ve parasını kaybeden kesim Türkiye'ye gitmek istedi. Türkiye'ye geldiklerinde aynı ezanı duyarak, aynı dini yaşadıklarını gördüler. Nereye giderlerse gitsinler cami veya mescit bulabildikleri bir ülke. Bu nedenle Türkiye'yi tercih etmeye başladılar. O nedenle yabancıya, özellikle Orta Doğu vatandaşlarına konut satışı artarak devam ediyor." diye konuştu.

Dövizdeki yükseliş ve hareketliliğin yabancıyı tedirgin ettiğini aktaran Demir, "Türkiye'de yabancının böyle durumlarda soğuk durmasının nedeni, yatırımcıların dövizle TL arasındaki fark oluşmasından kar kaybı görmesidir. TL, döviz karşısında prim yaptığında yabancı daha çok mutlu oluyor. 2023'e doğru giderken Türkiye; imkanlarıyla ve yaşam alanlarıyla Avrupa'nın en güzel ülkelerinden biri olacak. Bazı müşteriler bunu görüyor, bazıları da ellerindeki dövizle daha fazla kar yapmayı düşünüyor. Suudi Arabistan'dan para çıkışında bazı sıkıntılar olması nedeniyle Suudi ve Araplar'da şu sıralar bir miktar azalış var." şeklinde konuştu.



- "2018-2019 ve ondan sonraki yıllardan da ümitliyim"



Demir, konut kredisi faizlerindeki yükselişin konut alıcısını korkuttuğuna işaret ederek, "Vatandaş krediyle 500 bin liralık daire alacaksa, 120 aylık toplam ödediği tutar 700-800 bin liraya çıkıyor. Bundan 2-3 sene önce yüzde 0,80'lerdeki faiz oranları, şu anda yüzde 1,15 seviyelerinde... Fakat, bazı alıcılar için banka faiz getirisinin yüksek olması nedeniyle paralarını düşünmeden bankaya yatırarak gelir elde ettiklerini sanarak büyük bir kayıp yaşıyorlar. Konut sektöründeki fiyatlar bugün, maliyetlerin altında. 2018'den sonra ülkedeki kalkınmayla beraber sektördeki canlılık ve fiyat artışı hızlı olacak. İşte o zaman alıcı, bankadaki faiziyle biriktirmiş olduğu miktar ile bugünkü değerde bir konut almasının mümkün olmadığını görecek." yorumunu yaptı.

Türkiye'de en yüksek karlılığı bankaların açıkladığına dikkati çeken Demir, "Gecesini gündüzüne katan hiçbir sanayici bu kadar para kazanmıyor ama bankalar vatandaşın parasıyla para kazanıyor. Faiz yüzde 1'in altına çekilirse yerli müşteri alımını oldukça artıracak, Türkiye'nin önünde kimse duramayacak. Bunlar olmadığı için firmalar kendi içinde kampanyalar yapıyor. Garantör bankalar olmasına rağmen önceden konut alıcısının yüzde 60-70'i banka kredisi kullanırken, bu oran yüzde 20-25'e düştü." yorumunu yaptı.

Demir, konut alanında 2018-2019'da Türkiye ve yurt dışında toplam 2,5 milyar TL yatırım planladıkları bilgisini vererek, "Bekleyelim, görelim politikası gütmüyoruz. Bu dönemdeki yatırımların önümüzdeki dönemde bize artı değer getireceğine inanıyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok, bu ülkede yatırım yapacağız. Kanal İstanbul açıklandı, kazma vurulduğunda o da bir hareketlilik getirecek. 3. Havalimanı açıklandıktan sonra Türkiye'ye bakışın daha çok artacağı, Avrupa'nın Türkiye ile çekişmelerinin sakinleşeceğini düşünüyorum. 2018-2019 ve ondan sonraki yıllardan da ümitliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin de firma bünyesinde, peşin fiyatının üstüne çok fazla fark koymadan faizsiz 60 aya kadar vade yaptıklarına değinen Demir, şunları dile getirdi:

"Bizim sloganımız; 'Al kağıdı kalemi eline, ödemeni kendin belirle.' Yani, alıcı yapacağı ödemeyi de kendisi belirliyor. Konut fiyatlarımız da düşük. Demir Country projesinde metrekaresi 2 bin 900 TL'den konut alınabiliyor. Normalde kar edebilmek için o konutu en düşük metrekaresi 6 bin liradan satmanız lazım. Proje bittiğinde 5-6 bin liraya çıkar ama şu anda alan kazançlı çıkar. Hem oturumluk hem yatırımlık... Biz kendi sitelerimizi kendimiz yönetiyoruz ve kar amaçlı çalışmıyoruz. Bizi müşterimiz denetliyor. Örneğin Demir Romance'de 100 metrekarelik bir dairede oturuyorsanız 160 TL aidat ödüyorsunuz ve havuz dahil tüm imkanlardan faydalanıyorsunuz."



- Demir Grup enerji alanına girdi



Demir Grup olarak enerji alanına girdikleri bilgisini veren Demir, "Konya'da bulunan bir ortağım ile 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. Her şeyi kendimiz imal ediyoruz. 2018'in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı düşünüyoruz. ABD'nin Çin panellerine yüzde 30 vergi getirmesi nedeniyle Türkiye'de üretilen panellere ilgi artacaktır. 2019 ve 2020'de dış cephe ve çatı panelleri yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca, otomobil aküsü ve enerji pili işine girmek istiyoruz. Bu fabrikada pil üretimi de yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Demir, bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışı sahalar yaptıklarını vurgulayarak, "Ukrayna Enerji Bakanlığı'ndan bir talep gelmişti. Şu an ekibimiz Ukrayna'da. Orada 39 megavatlık 3 tane saha var. Onları görüşmeye gittiler. Eximbank kredisi ile her şey hazır. Enerjide büyümek istiyoruz. Almanya'da güneş yok ama enerjisinin yüzde 31'ini yenilenebilir enerjiden, yüzde 6'sını güneşten sağlıyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 2'lerde. Cari açığımızın en büyük nedeni enerji ve yakıt. Elektriğimizi kendimiz üretirsek cari açığa büyük destek olur." şeklinde konuştu.

Enerji alanında büyük yatırımlar hedeflediklerine işaret eden Demir, "Enerji alanında 2 ortak bir sene içerisinde 35 milyon dolarlık yatırım yaptık. Arazi, fabrika, tesis, kurulum... Bedeli fazla olan bir yatırım." ifadelerini kullandı.





- "Markalı konut projelerindeki durgunluk arazi fiyatlarını düşürecektir"



Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Demir, Türkiye'de arsa maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Arazi Türkiye'de pahalı. Almanya'nın, Ukrayna'nın merkezinde de iş yapıyoruz. Arazi maliyeti toplam maliyetin yüzde 20-25'i seviyelerinde. Türkiye'de sertifikasız, belgesiz herkes konut işine girdi. Yıllarını bu işe harcamış firmalar gibi değiller, inşaat ve konut işinden anlamıyorlar. Biz araziye yüzde 35 veriyoruz, onlar gelip yüzde 50 veriyor. Yüzde 50 verdiği zaman arsa sahibi ona bakıyor. Ancak şu sıralar markalı konut projelerindeki durgunluk arazi fiyatlarını düşürecektir. Konut sektörü dışından gelen oyuncular para kazanamayacaklarını gördükleri zaman, elindeki paraları yatırıp alamadıkları zaman teker teker çıkar giderler. Sektör yine gerçek oyunculara kalır."

Demir, konutta KDV'nin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, KDV oranlarının hem orta ve alt segmentteki konut alıcısını hem de üst segmentteki konut alıcısını korkuttuğunu ve alımların KDV yüzünden düştüğünü söyledi.

Sadece arazi ve konut üreticilerinin yanı sıra bu alanda ihtiyacı olan vatandaşa destek olacak bir bankanın kurulmasının birçok açıdan fayda sağlayacağını belirten Demir, "Konutbank tarzı bir banka muhakkak kurulmalı. Banka, üreticiye verdiği kaynaklardan belli bir bedel alarak, vatandaşa yansıtırsa 3-5 sene içinde Türkiye'nin en güzel bankası olur ve çok değerlenir. Diğer bankalar da faiz oranlarını düşürmek zorunda kalır." diye konuştu.



- "Sefaköy Halkalı'da 130 bağımsız bölümden oluşan bir projemiz olacak"



İstanbul'da yer alacak projeler hakkında bilgi veren Demir, "Sefaköy Halkalı'da 130 bağımsız bölümden oluşan bir projemiz olacak. Ruhsatımızı aldık, nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Nisan'da, Avrupa Konutları'yla yine Hadımköy bölgesinde bir projemiz var. Yaklaşık burada da 600'e yakın daire, 40'a yakın iş yeri öngörüyoruz. Büyükçekmece'de Araplar ile yapacağımız Albatros projesinin ruhsatını aldık. 2018 yılında ona başlamış olacağız. Seyrantepe'de 400, Göktürk'te de 200 konuttan oluşacak kentsel dönüşüm işlerimiz var, onların da sonlarına geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Romance ve Demir Lavida projelerinde satışların devam ettiğini vurgulayan Demir, Anadolu'daki ilk projelerini de İzmir'de hayata geçireceklerini ifade etti.

Demir, İzmir’in en güzel yerinde 60 dönüm arsa üzerinde konut, ofis ve otelden oluşan karma bir proje geliştireceklerinin bilgisini vererek, bunun dışında Aydın, Konya, Eskişehir'de de proje geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.