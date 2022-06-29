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27 sektör konsey başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimlerinden 27 sektörün konsey başkanları belirlendi.

27 sektör konsey başkanı belli oldu

TİM başkanlık seçimlerinden 27 sektörün konsey başkanları belirlendi.

Çelikte İbrahim Pektaş,

Çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde Erdem Çenesiz,

Demir ve demir dışı metallerde Çetin Tecdelioğlu,

Deri ve deri mamüllerinde Mustafa Şenocak,

Elektrik ve elektronikte Fatih Kemal Ebiçlioğlu,

Fındık mamullerinde Hasan Osman Sabır,

Gemi ve yat hizmetlerinde Başaran Bayrak,

Halıda Salahattin Kaplan,

Hazır giyim ve konfeksiyonda Mustafa Gültepe,

Hizmette Ahmet Bolat,

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde Ahmet Tiryakioğlu, 

İklimlendirme sanayiinde Salih Zeki Poyraz,

Kimyevi maddeler ve mamullerinde Adil Pelister,

Kuru meyve ve mamullerinde Birol Celep,

Madende Rüstem Çetinkaya,

Makine ve aksamlarında Kutlu Karavelioğlu,

Meyve ve sebze mamullerinde Melisa Tokgöz,

Mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Ahmet Güleç,

Mücevherde Ayhan Güner, otomotiv endüstrisinde Baran Çelik,

Savunma ve havacılıkta Latif Aral Aliş,

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde Ali Can Yamanyılmaz, 

Süs bitkilerinde İsmail Yılmaz,

Tekstil ve hammaddelerinde Ahmet Fikret Kileci, 

Tütünde Ömer Celal Umur,

Yaş meyve ve sebzede Ali Kavak,

Zeytin ve zeytinyağında ise Davut Er sektör konseyi başkanı seçildi.

27 sektörün asil ve yedek konsey başkanları şöyle:  

ÇELİK

Asil: İbrahim Pektaş

Yedek: Yalçın Ertan

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar MeclisiTİM27 Sektör Konsey Başkanı Belli Oldu
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