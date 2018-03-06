3. Kez “En İyi İşveren” Sertifikası ödülü Kurumsal uygulama ve yazılım alanının lideri SAP Türkiye, İnsan Kaynakları stratejisindeki yenilikçi çalışmalarıyla Top Employers Institute tarafından bu yıl da “En İyi İşveren” sertifikası ile ödüllendirildi.



SAP Türkiye, Top Employers Türkiye sertifikasının yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu sertifikalarını da üst üste üçüncü kez alarak insan kaynakları uygulamalarında öncü olduğunu bir kez daha kanıtladı.



SAP, uluslararası alanda da öne çıkarak bu yıl ilk kez Top Employer Global 2018 Sertifikasına layık görülerek 22 ülkede birden Top Employer seçildi.



Başarılı insan kaynakları uygulamalarıyla her yıl ödüllerine bir yenisini ekleyen SAP Türkiye, bu yıl üçüncü kez Top Employers Institute tarafından “En İyi İşveren”sertifikasına layık görüldü. SAP Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu için ayrı ayrı verilen “En İyi İşveren” sertifikalarını da alarak toplam 3 sertifika ile ödüllendirildi.



Top Employers Institute, her yıl uluslararası çapta düzenlediği araştırmayla; uçtan uca yetenek yönetimi süreçlerini başarıyla yürüten, çalışanları için keyifli bir çalışma ortamı ve yaratıcılığın, dinamizmin, çeşitliliğin önemli olduğu bir şirket kültürü oluşturan dünyanın öncü işverenlerini belirliyor. SAP, Top Employers Institute’un Global 2018 araştırmasına göre, aralarında Türkiye’nin de olduğu 22 ülkede “En İyi İşveren” sertifikasını alarak, İnsan Kaynakları uygulamalarında dünya liderliğini pekiştiriyor.



Top Employers Institute bu sertifika ile SAP’nin tüm dünyadaki çalışanları için mükemmel çalışma koşulları sağladığını ve yetenek gelişimlerine yönelik gösterdiği çabayı tescil ediyor. Şirketler sertifikayı alabilmek için oldukça titiz ve tarafsız bir araştırmaya tabi tutuluyor ve insan kaynakları yaklaşımını inceleyen kapsamlı bir denetim ile şirket, yetenek stratejisi, işgücü planlaması, işe yerleştirme, öğrenme ve gelişim, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, sunulan yan haklar ve avantajlar, kurum kültürü gibi alanlarda değerlendiriliyor. Araştırma kapsamında uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerinin analiz edildiği SAP, olağanüstü çalışan koşullarını doğrulayarak, bir kez daha dünyanın en iyi işverenleri arasında yer aldı.



Değişimden Korkmamalı, Değişimi Kucaklamalı!

Üç yıldır üst üste “En İyi İşveren” seçildikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirten SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç;



“SAP olarak değişime kayıtsız kalmıyor hatta değişimin öncüsü olarak dünyayı daha yaşanabilecek bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. İnsan Kaynakları mottomuz “Gelecek Bugün”. Dijital çağda veriye bağlı karar alma ihtiyacı kaçınılmaz… İnsan Kaynakları Departmanı olarak elimizdeki en büyük veri en değerli kaynağımıza yani çalışanlarımıza ait. İnsan Kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz gibi insan odaklı uygulamalarımızı da çeşitlendirmeye devam ediyoruz. İnsan kaynakları yönetimine getirdiğimiz yenilikçi yaklaşım bizlere takdirin ve ödüllendirmenin önemli olduğu, sağlık, aile hayatı, spor, sosyalleşme gibi konulara önem veren, iş ve özel hayat dengesini gözeten, takım ruhu ile hareket eden bir şirket kültürü yaratma imkanı tanıyor. Böyle değerli bir ödüle layık görülmek, bu kültürü oluşturmada önemli rol oynayan İnsan Kaynakları için büyük bir başarı. Ancak bu başarıda yine de en önemli rol süreçleri sahiplenen ve en güzel şekilde uygulayan İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte şirket kültürümüzü oluşturan çalışanlarımızda! Başta çalışanlarımız olmak üzere bizi “En İyi İşveren” olarak gururlandıran Top Employers Institute’a teşekkür ediyoruz. Dijitalleşmeyle gelen değişimden korkmuyor aksine onu kucaklıyoruz” diyor.



Uçtan Uça Çözümler Sunan SAP, 3. kez En İyi İşveren!



SAP Kuzey ve Güney EMEA (Avrupa,Ortadoğu ve Afrika), MEE (Orta ve Doğu Avrupa) ve GC (Büyük Çin) Kıdemli Başkan Yardımcısı Ernesto Marinelli konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "SAP olarak tüm sektörlerde 1 numaralı yetenek mıknatısı olmayı hedefliyoruz. Bu yolculukta, çeşitlilik ve kapsayıcı bir kültür oluşturmak başarımızın merkezinde yer alıyor. İnovasyonu ateşlemek, iş yerindeki çalışanların deneyimini güçlendirmek, geleceğe güçlü ve hedef odaklı bir işgücü inşa etmek ayrıca vazgeçilmez önceliklerimizden. Dijital dönüşüm yalnızca süreçleri ve işlevleri değil, aynı zamanda çalışanların beklentilerini ve isteklerini de etkiliyor. Günümüzde şirketlerin, yetenekli bireyleri çekecek nedenler sunmakla kalmayıp uzun dönemde bu bireylerin bağlılığını artıracak ve onları tatmin edecek koşulları da sağlaması gerekiyor. Bu kriterleri temel alan Top Employer sertifikasını yeniden aldığımız için mutluyuz.” dedi.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanının dünya lideri SAP; Türkiye’nin yanı sıra, Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Filipinler, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, ABD ve Birleşik Krallık dâhil olmak üzere toplam 22 ülkede ‘En İyi İşveren’ sertifikasını almaya hak kazandı. Ayrıca SAP; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik olmak üzere 4 bölgede de “En İyi İşveren” sertifikasına layık görüldü.