3 milyon kişi online eğitim alacak! Online eğitim sektörü önümüzdeki 7 yılda Türkiye’de 10 kat büyüyecek, 2025’te yılda 3 milyon kişi online eğitim alacak.

Online eğitim sektörünün dünyada hızla geliştiğini ve geride bıraktığımız yıl pazar büyüklüğünün global çapta 200 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, geniş kesimlere aynı anda daha düşük maliyetle ulaşma imkanı sunması sayesinde dünyada hızla gelişen online eğitim sektörünün, önümüzdeki 7 yılda Türkiye’de 10 kat büyüyeceğini ve online eğitim alan kişi sayısı 3 milyona ulaşacağını belirtti. Dijital dönüşümün alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerini ve satın alma davranışlarımızı etkilediği ve yeni bir dönemin içinde olduğumuzu belirten Erdör, Türkiye’de en çok dijital pazarlama, bilişim, yönetim becerileri, finans ve satış teknikleri alanlarında eğitimlerin rağbet gördüğünü ifade etti.



325 milyar dolarlık hacme ulaşacak

Dijital dönüşümle birlikte hızla büyüyen sektörlerden biri haline dönüşen online eğitim sektörüne ait büyüklük, 2010’da global çapta 32 milyar dolar iken, 2015’te 165 milyar dolara, 2017 sonunda ise 200 milyar dolarlık hacme ulaştı. 2020 yılı sonunda öngörülen rakam ise sektör hacminin 325 milyar dolar seviyelerinde olacağı yönünde.



Online eğitim alan kişi sayısı 3 milyon olacak

Öğrenmede esneklik, düşük maliyet, kolay erişilebilirlik ve artan animasyonlu öğrenme ile yaygınlaşan ve rağbet görmeye başlayan online eğitim sektörü, önümüzdeki 7 yılda Türkiye’de 10 kat büyüyecek ve online eğitim alan kişi sayısı 3 milyona ulaşacak. İnternet kullanıcısı sayısındaki tırmanış ve çevrimiçi kapasitelere sahip geniş bant havuzlu cep telefonlarına artan erişim de pazardaki büyümeyi hızlandıracak.



Türkiye online eğitimde büyüyen ülkelerden biri

Online eğitim için gerekli olan üç unsurun uygun ortam, bilgisayar ve internet olduğunu belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, Türkiye’de en çok dijital pazarlama, bilişim, yönetim becerileri, finans ve satış teknikleri alanlarındaki online eğitimlerin rağbet gördüğünü belirtti. Gelecekte veri güvenliği, veri madenciliği, insan kaynakları, yapay zeka, teknoloji yönetimi, uluslararası ticaret alanlarındaki eğitimlerin de öne çıkacağını belirten Erdör, Türkiye’nin global çapta ve Avrupa’da online eğitim alanında büyüyen ülkelerden biri olduğunun ifade etti.