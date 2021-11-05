30 ülkeden 200 kadın girişimci İstanbul’da buluştu

Dünya Girişimci Kadınlar Birliği’nin (FCEM) her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Dünya Kongresi’nin 68’incisi bu yıl ilk kez İstanbul’da, FCEM’in Türkiye’deki tek üyesi KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Kongre, küresel düzeyde 5 milyon üyeye sahip olan FCEM bünyesinde 30 ülkeden, toplamda 700 milyar Avro’ya yakın sermayeyi temsil eden 200’e yakın uluslararası kadın girişimciyi, Türkiye’deki kadın girişimcilerle bir araya getirdi.

Kadın girişimcilerin iki yıl sonra ilk kez tekrar bir araya gelerek network geliştirdikleri, bilgi ve deneyim paylaştıkları, yeni yurtdışı iş bağlantıları kurdukları kongrenin açılış töreni gerçekleştirildi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve FCEM Dünya Başkanı Marie Christine Oghly’nin açılış konuşmalarını yaptıkları törende kongrenin ana sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’nın Genel Müdürü Recep Baştuğ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin katılımcıları birer video mesaj ile selamladı.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise kongrenin Onur Konuğu olarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış töreninde The Futures Agency CEO'su Gerd Leonhard ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, W20 İtalya Başkanı Linda Laura Sabatini, UN Women Avrupa, Merkez Asya ve Türkiye Bölge Direktörü Alia El-Yassir ve EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso de birer konuşma yaptı.

Erdem: ‘Ekonomi canlandırılırken kadınların enerjisinden yararlanılmak zorunda’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, FCEM Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“COVID-19’un yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan en çok kadınların etkilendiği bilinmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun verilerine göre, 2019-2020 döneminde pandemi nedeni ile kadın istihdamı %4,2 oranında azaldı. Dünya çapında yaklaşık 54 milyon kadın işini kaybetti. Kadın girişimciler de pandeminin ekonomik yükünü taşımak zorunda kaldı. Tüm bunların yanında kadın girişimciler COVID-19 krizine dayandıkları gibi inovasyonu ve dijitalleşmeyi güçlü bir şekilde benimseyerek yollarına devam ediyorlar. Bugün tüm dünyada hükümetler ekonomiyi yeniden canlandıran, büyüten politikaları uygularken mutlaka kadınların enerjisinden yararlanmak zorundalar. Bu süreçte kadın girişimciler arasındaki dayanışma ve ilişkilerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Küresel düzeyde 5 milyon üyeye sahip olan Dünya Girişimci Kadınlar Birliği FCEM bu alanda dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Kadın girişimciler için çok büyük bir güç ve avantaj oluşturuyor. Bu gücü hepimiz çok iyi değerlendirmeliyiz.”

Oghly: ‘Uyumlu bir dünya için kadınların daha çok rol alması gerekiyor’

FCEM Dünya Başkanı Marie Christine Oghly, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel salgın ekonomileri bir sınava soktu ve belirsizlikler getirdi. Bu süreç bizlere şirketlerin kapasitesinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda girişimcilerin kriz durumlarında nasıl davrandığını ve neler öğrendiğini de deneyimledik. Salgın süreci olumsuzlukların yanında hatalarımızı da göstererek yaratıcı ve üretken olmamızı sağladı. Start-uplar günlük hayatlarımızı kolaylaştıracak adımlar atarak dönüşümün gerçekleşmesine büyük katkı sağladılar. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte sağlamlık ve adaptasyon kavramları büyük önem taşıyor. Adaptasyon dijital devrimin de aşaması olmakla beraber kısıtlamaları aşmanın, tüketicilerin isteklerine cevap vermenin de yeni yoludur. Tüm bunların sonucunda biliyoruz ki kadınların ücret anlamında eşitliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Kendi şirketlerimizde de eşit ücret politikalarına örnek olmamız gerekiyor. Unutmamalıyız ki uyumlu bir dünya için kadınların daha çok rol alması gerekiyor.”

Yanık: ‘Kız kardeşlik hukukunu önemsiyoruz’

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuşmasında şunları vurguladı:

“Kadınların toplumsal hayata katılması, güçlü ve ileri bir toplumun inşası için olmazsa olmazlardan biridir. Bunun için pek çok alanda planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşvik edici projeler ile özellikle genç kızlara farklı dünyaların kapılarını açmaya çalışıyoruz. Ayrıca kadın istihdamı ve girişimciliği de dâhil olmak üzere birçok alanda teşvik ve desteklerimizi hayata geçiriyoruz. İş ve aile hayatı arasında uyum sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda kadın girişimci sayısının artması ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Kadınların güçlenmesi için yaptığımız çalışmalar toplumun huzuru ve refahı için önemlidir. Güçlü kadınlar güçlü aileleri, güçlü aileler güçlü toplumu inşa eder. Kadınların, hak ve adalet sorunlarının çözümlerinde sivil toplum kuruluşları ihtiyaçtan öte elzemdir. Kız kardeşlik hukukunu önemsiyoruz ve kadın girişimciliğinin canlanması için verilen çabaları destekliyoruz.”

Baştuğ: ‘Garanti BBVA olarak kadın girişimcileri bütünsel çalışmalarımızla 15 yıldır destekliyoruz.’

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, video mesaj aracılığıyla katılımcıları selamladığı konuşmasında şunları aktardı:

“Dünyanın ve toplumumuzun en önemli konularının başında kadınların iş hayatındaki ve toplumdaki yeri gelmektedir. Garanti BBVA olarak kadının iş hayatına katılımını ve kadın girişimciliğini bütünsel çalışmalarımızla tam 15 yıldır destekleyen Türkiye'deki ilk özel banka olduk. Sahada edindiğimiz tecrübeyle ülkemizde kadın girişimciliği konusundaki potansiyeli ve ihtiyaçları gördük. Kadın girişimcilere verdiğimiz desteği “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara açılma” olmak üzere 4 ana temelin üzerine inşa ettik. Bu yolculukta bize güç vereceği inancıyla girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesi hedefiyle kurulan ve ülkemizin en değerli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak gördüğümüz KAGİDER’le iş birliğine gittik. KAGİDER, kadın girişimciliğini desteklerken kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarıyla ülkemizde çok önemli bir boşluğu doldurdu. Bundan sonra da, 15 yıl boyunca kol kola yürüdüğümüz KAGİDER'le birlikte, kadınların ekonomiye katkısını artıracak çalışmalarla girişimci kadınlara destek vermeyi sürdüreceğiz.”

“Yılmazlıkla Yeniden Birleş; Öğren, Paylaş ve Eğlen” temasıyla gerçekleşen kongre ikinci gününde açılış töreninin ardından kriz yönetimi, uluslararası ticaret, melek yatırımcılık, dijitalleşme gibi pek çok konuda verilen cep eğitimi seanslarıyla devam etti.

Kongre, 5 Kasım 2021 Cuma günü sektörel ve bölgesel toplantılarından hızlı networking toplantılarına, deneyim paylaşma oturumlarından girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak ‘pitching’ toplantılarına dek pek çok etkinliğin ardından son bulacak.