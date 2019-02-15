300 bine yakın serbest meslek erbabı, e-SSM’ye geçiyor! 300 bine yakın serbest meslek erbabı, Temmuz’da e-SSM’ye geçiyor...

E-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) Nedir?



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 1 Temmuz 2019 tarihine, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini, e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-smm avantajlarına baktığımızda; e-smm uygulaması dijital ortamda yapıldığı için kağıt, basım, arşiv gibi yükleri işletmelerin üzerinden almaktadır. Aynı zamanda firmalar, arşivlerine tek tıkla ulaşarak geçmişe dönük e-smm belgelerine kolayca ulaşacaklardır. E-smm uygulaması kağıt tüketimine ihtiyaç duymadığı için çevrecidir.



e-smm kullanım yöntemleri nelerdir?



Temmuz ayında 300 bine yakın meslek erbabının e-smm’ye geçebileceğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut, e-serbest meslek makbuzunun yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğunu hatırlattı.



e-smm kullanım yöntemleri hakkında bilgi veren Umut Gökbulut, şunları söyledi:



“Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-smm gönderimi için özel entegrasyon yöntemi, e-smm portal yöntemi ve bilgi işlem sisteminin entegrasyon yöntemi olmak üzere, 3 yöntemi desteklemektedir. Mükellef bu yöntemlerden sadece bir tanesini kullanabilir. Özel entegrasyon yöntemi; GİB’in testlerini geçerek Özel entegratör izni almış firmalar aracılığıyla e-smm gönderimi yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem işletmelere başarılı bir hizmet sunar. Mükellef adına mühürleme, zaman damgası ile damgalama, saklama ve raporlama işlemini yapmaktadır. Serbest meslek erbabının yanında ve işlerini kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. e-smm portal yöntemine baktığımızda; GİB’in ücretsiz uygulamasıdır. Tüm işlemler manuel olarak işler. E-smm kendi mali mührünüzle mühürler, kendi zaman damganızla damgalar ve saklama işlemi sizin tarafınızdan yapılır. GİB saklama ve mühürleme ve damgalama işlemi yapmaz. Bir diğer yöntem olan bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yönteminde; bu uygulama işletmelere maliyet ve istihdam getiren bir uygulamadır. GİB özel entegratör firmadan talep ettiği tüm adımların (sertifikalar, veri merkezi, FKM, engine vb) bu yöntemde de olmasını mükellef firmalardan istemektedir."



e-smm başvuru süreci nasıldır ve geçmenin maliyeti nedir?



E-smm geçişin bir maliyet kalemi değil, bir tasarruf sağlama aracı olduğunun altını çizen Umut Gökbulut, konuşmasına şöyle devam etti:

“TÜBİTAK’dan mali mührü gelmiş olan veya dijital imzaya sahip olan meslek erbabı, 2 adımda e-smm aktivasyonunu gerçekleştirir. Birinci adımı GİB’e online başvuru, ikinci adım ise dijital imza/mali mühür ile başvurunun onaylanmasıdır. Evet, geldik en merak edilen soruya. E-smm’ye geçmenin maliyeti nedir? Burada öncelikle olmazsa olmaz birincil maliyet, dijital imza ücretidir ve 80 TL+KDV’dir. Mali Mühür kullanmak isteyenler için Mali Mühür Ücreti kurumların özelliklerine göre 270 TL+KDV veya 170 TL+KDV’dir. İkincil maliyet ise, çalıştığınız yönteme göre değişir. Burada özellikle özel entegratörler ile çalışmanın maliyeti üzerinde duracağım. Özel entegratörler, kendi aralarında farklı maliyetler çıkarmaktadır. Örneğin giriş ücreti, entegrasyon ücreti, portal kullanım ücreti ve kontör ücreti gibi maliyetler karşınıza gelebilir. Kolaysoft Teknoloji olarak bu konudaki yaklaşımımız; giriş ücreti, entegrasyon ücreti, portal kullanım ücreti almıyoruz. Sadece e-smm kullanımı için baremlere göre değişen e-smm birim başına kuruşlarla bedellendirilen fiyatları meslek erbablarına sunmaktayız” şeklinde konuştu.



e-SMM (e-serbest meslek makbuzu) tanımı nedir?



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in tanımına göre; serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun, elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236.ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve GİB’e elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır.



e-smm uygulamasına geçmeden önce öğrenmemiz gereken tanımlar nelerdir?



Mali Mühür: Tüzel firmaların Elektronik kaşesi olarak tanımlayabiliriz. Kamu Sertifikasyon Merkezinin web sitesi üzerinden başvurusu yapılır. TÜBİTAK tarafından üretilir. Tüzel firmaların e-fatura başvurusu için gerekmektedir.

E-İmza: Şahıslara verilen elektronik imzadır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan temin edilebilir. Şahıs firmaları e-imza ile e-fatura başvurularını yapabilirler.

HSM: Hardware Security Module’un kısaltılmış halidir. GİB’in lisanslı entegratörleri faturaları mühürlemek için kullanır. Dakikada binlerce fatura kolaylıkla mühürlenmiş olur.

Zaman Damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydını, ifade etmektedir.