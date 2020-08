32 şirketin 16'sı Koç' tan

Türkiye’nin en iyi iş yerleri listesinde zirvede yer bulmaya devam eden Koç Topluluğu’ndan 16 şirket, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan ve Türkiye’de 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen `Kincentric Best Employers 2019’ araştırmasında ‘Türkiye’nin En İyi İş Yeri’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan ve şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 32 şirket, `Türkiye’nin En İyi İşyeri` olmaya hak kazandı. Şirketler ‘Liderlik’, ‘Çeviklik’, ve `Yetenek Odağı’ olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Araştırma sonucunda ödül alan 32 şirketin yarısını Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu. Koç Holding ile birlikte Topluluk şirketlerinden Aygaz, Bilkom Bilişim Hizmetleri, Demir Export,Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği, Divan Turizm İşletmeleri, Entek Elektrik Üretimi, Ford Otosan, Koçtaş, Körfez Ulaştırma, Opet Petrolcülük, Otokar Otomotiv ve Savunma, Otokoç Otomotiv, Setur Marinalar, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Kredi Finansal Kiralama ödüle layık görüldü.

Özgür Burak Akkol: “Uzun vadeli planlarımızın kalbinde çalışma arkadaşlarımız bulunuyor”

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, uluslararası saygınlığa sahip ödüllere layık görülmekten gurur duyduklarını belirtti. Koç Holding’in, Forbes’un "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde iki bin şirket arasında 35’inci sırada ve ilk 100’de yer alan Türkiye’den tek şirket olduğunu hatırlatan Özgür Burak Akkol sözlerine şöyle devam etti: “Çalışma ortamımızın değişime, iş birliğine ve yeniliğe açık bir yapıda olmasını sağlamak en önemli önceliğimizi oluşturuyor. Küresel vizyonumuzu güçlendirmek hedefiyle, her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da yenilikçi bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi tasarlıyoruz. En doğru stratejilerin dahi, doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa, planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle de uzun vadeli planlarımızın kalbinde çalışma arkadaşlarımız bulunuyor. Yeni dönemin dinamiklerini dikkate alarak 'Future of Work' şemsiyesi altında Koç Topluluğu’nda pek çok yeni insan kaynakları uygulamasını devreye almaya hazırlanıyoruz. Çevik dönüşüm (Agile), rotasyon, uzaktan çalışma gibi halihazırda gündemimizde olan uygulamaların yanı sıra, önümüzdeki süreçte, çalışma arkadaşlarımızın hangi Koç Topluluğu şirketinde çalıştığından bağımsız, dilediği şirketimizin ofisini kullanabileceği ortak ofislerden, uzmanlığa göre ve isteğe bağlı olacak şekilde aynı anda birden fazla Koç şirketinin projesinde yer alma fırsatına kadar birçok yeni esnek çalışma modelini hayata geçirmek üzere pilot çalışmalarımıza başladık. `Kincentric Best Employers 2019` araştırmasında Koç Topluluğu’ndan 16 şirketin ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Özgür Burak Akkol, “Genç arkadaşlarımızdan üretim bantlarında çalışan arkadaşlarımıza, yöneticilerimizden şirket Genel Müdür ve üst düzey ekiplerimize kadar geniş bir ekibin bu ödüllerde çok büyük emeği var, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.