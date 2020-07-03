4 ülkeye daha girdiler dağ taş Doğtaş oluyor

Yaşam alanlarına tarz ve uyumun aşkını taşıyan Doğtaş, 2020 büyüme hedeflerini yerine getirmeye hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Londra’da mağaza açarak pandemi gündeminde yatırımlarına devam eden marka, şimdi de Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da açtığı mağazalar ile kardeş toprakları mobilya trendleriyle buluşturuyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında toplam 400’e yakın mağazayla müşterilerine hizmet veren Doğtaş Kelebek grubunun lokomotif markası Doğtaş, geçtiğimiz günlerde yeni yatırımcısıyla birlikte açtığı Londra mağazası ile büyük yankı uyandırmıştı. Doğtaş 2020 yılı %40 büyüme hedefleri doğrultusunda, yurtdışı yatırımlarına, kardeş topraklarda devam ediyor.

Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da mağazaların açılışını gerçekleştiren Doğtaş, normalleşme sürecini bir adım ileri taşıyarak gerekli tedbirleri alıp işlerin yürütülmesinin hem büyüme hem de zor günlerin izlerini silecek bir iyileşme fırsatı olduğunu gözler önüne seriyor.

Doğtaş’ın 2020 başında açıkladığı yurtdışındaki mağaza sayısını artırma hedefi çerçevesinde emin adımlarla yollarına devam ettiklerini belirten Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan sözlerine şöyle devam etti: “2020’nin ilk yarısını, tüm dünyaya büyük bir kaos yaşatan pandemi sürecinde biz de Doğtaş Kelebek olarak öncelikle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumayı amaçlayan tedbirler alarak atlattık. Bu süreçte büyüme hedeflerimizi yerine getirmeyi amaçlayan adımları atarken, büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta yeniden fark ettiğimiz ekiplerimizle yüksek performansta çalışmayı ise hiç bırakmadık. Bunun karşılığını ise, yılın ikinci yarısından itibaren açmaya başladığımız ve devam ettiğimiz yurtiçi ve yurtdışı mağazalarımızla, büyüme hedeflerimizi yerine getirmeye yönelik attığımız adımlar ile alıyoruz. Üstelik gerekli önlemleri alarak yatırımların hayata geçirilmesinin ve adım adım normalleşmenin sağlanmasının, pandemi sürecinin hepimizde yol açtığı korku, kaygı ve umutsuzluk gibi olumsuz duyguları da iyileştirici bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle başlangıcını Londra’da yaptığımız yurtdışı yatırımlarımızı şimdi de kardeş topraklarda sürdürerek müşterilerimizle daha fazla noktada buluşurken yeni iş ve yatırım imkanları da yaratmaya devam ediyoruz.