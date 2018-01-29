4.5 milyar dolarlık operasyon

Delphi Technologies, New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile otomotiv ekipman üreticileri için önemli çözümler geliştiren Delphi Automotive’den ayrıldı. Delphi Automotive ise Aptiv adını aldı.

Gerçekleştirilen işlemin ardından ortaya çıkan Delphi Technologies, bir yandan 5.000 mühendisiyle hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirecek, diğer yandan da kapsamlı global satış sonrası ağıyla araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri de karşılayacak. Aptiv ise otomotivde mobiliteye odaklanacak.

ÜÇ KITADA 20 TESİS

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Delphi Technologies CEO’su Liam Butterworth, yakıt ekonomisi ve emisyon konusundaki artan regülasyon taleplerini karşılamak üzere dünya çapındaki müşterilerine yardımcı olmak için son derece iyi yapılandıklarını söyledi.

Butterworth, “Kapsamlı teknoloji portföyümüz, sınıfının en iyisi maliyet yapımız, üç kıtada 20 imalat tesisimiz ve 12 teknik merkezimizle dengeli bir coğrafi üretim dağılımımızla otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecine tam anlamıyla hazırız” diye konuştu.

SALINIMLAR AZALTILACAK

Elektrikli araç oranında artışın devam etmesine rağmen 2025 yılında yoldaki araçların yaklaşık yüzde 95'inin hala bir motora sahip olacağını belirten Butterworth, “Bu, tamamen elektrikli otomobil pazarına giden yolda araç performansında önemli adımlar atma fırsatına sahip olduğumuz anlamına geliyor. Yarı ve tam hibrit olmak üzere elektrikli araçların yer aldığı bu alanı geliştirmeye devam edeceğiz. Delphi Technologies, içten yanmalı motorların CO2 ve zararlı gaz salınımlarını sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 60 oranında azaltılması da dahil olmak üzere oldukça katı otomotiv regülasyonlarını karşılamak için gereken birikim ve portföye sahip” diye konuştu.