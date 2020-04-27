5. Kez “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçildi

5. kez üst üste “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçilen Novartis İlaç, bu yıl aynı zamanda özel ödül kategorisinde “EVP (İşveren Markası ödülü)”, “5. Yıl Özel Ödülü” ve “Kadın Çalışanlar için En İyi İş Yeri 1.lik Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye’nin beğenilen şirketleri arasında yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, “Çalışanlarımız her zaman bizim en büyük değerimiz ve önceliğimiz. Kalıcı başarının temelinde mutlu ve huzurlu çalışanlar olduğunu biliyoruz. Novartis İlaç olarak, çalışanlarımızın katkıları ve yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla güçlü bir Novartis kültürü yarattık. Bu kültürün devamı için çalışanlarımızın görüşleri ve geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yeni insan kaynakları uygulamaları hayata geçirirken onların görüşlerini mutlaka dikkate alıyoruz. Çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatı sunuyoruz. Kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları destekliyor; esnek çalışma modelleri, güçlü bir çift yönlü iletişim ve takdir kültürü gibi alanlarda çeşitli uygulamalarla çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Aldığımız ödüller bizlere daha iyi işler yapmak için ilham veriyor.’’ dedi.

Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, Novartis İlaç olarak 5 yıl boyunca “Türkiye’nin En İyi İşvereni” olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Başarımızı çalışanlarımıza ve yarattığımız kültürü sahiplenmelerine borçluyuz. İlham veren, meraklı ve yetkin kültürümüz başarımızın temelini oluşturuyor.” Novartis İlaç, “Kadın Çalışanlar için En İyi İş Yeri” olarak sektörde 1. sırada yer aldı. Dr. Potnis, “Aldığımız bu ödül, cinsiyet ayrımı yapmaksızın iş ve özel hayat entegrasyonuna ve kadın liderliği alanlarına yaptığımız yatırımların en büyük göstergesidir” dedi.