50 KOBİ'ye 1.5 milyon liralık destek

Türkiye’de faaliyet gösteren 25 Türk, 25 Suriye sermayeli olmak üzere toplam 50 KOBİ’nin seçileceği projede, katılımcılar sekiz ay boyunca çeşitli eğitimlerin yanı sıra eşleştirme ve koçluk toplantılarına da katılacak. Katar Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında, dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon sağlanacak. Proje için son başvuru tarihi ise 26 Şubat 2021.

14 Şubat 2021 / İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ’lerin iletişiminin artırılması ve bu sayede birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile “Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar” projesini hayata geçirdi. Katar Kalkınma Fonu - Qatar Fund For Development (QFFD) tarafından finanse edilen proje kapsamında, her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon sağlanacak. Fon dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak.

Orhan Turan: “KOBİ’lerin dayanıklılığını ve birlikte çalışma kültürünü artırmayı hedefliyoruz”

Proje hakkında bilgi veren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “TÜRKONFED olarak yaptığımız saha çalışmaları ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit ediyor, ardından bu ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirmek üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Dayanıklı KOBİ’ler, Güçlü Yarınlar projesi ile de Türkiye sermayeli KOBİ’leri, ülkemizde iş kuran Suriye sermayeli KOBİ’ler ile bir araya getirmeyi, bu sayede birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefledik. Projeyle ayrıca KOBİ’lerin afet ve pandemi gibi krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı, dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı, sosyal bütünlüğü sağlamayı, ekonomik kapsayıcılığı artırmayı ve iş gücü kaybını önlemeyi de amaçlıyoruz.”

KOBİ’lere özel eğitim ve toplantılar

Sekiz ay sürmesi planlanan proje kapsamında; eğitim, webinar, eşleştirme ve koçluk toplantıları olmak üzere dört ana faaliyet alanı belirlendi. Proje başlangıcında yapılacak olan makro düzeydeki ihtiyaç analizi çerçevesinde, katılımcı KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir eğitim programı hazırlanacak. Proje hedeflerinin gözetildiği değerlendirmeler ile bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılacağı altı farklı webinar, proje katılımcılarının yanı sıra genel katılıma da açık olacak. Yeni iş birliklerinin doğmasının amaçlandığı eşleştirme toplantılarında, 25 Türkiye sermayeli, 25 Türkiye’de faaliyet gösteren Suriye sermayeli KOBİ; sektör, büyüme hedefleri, birlikte iş yapabilirlikleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak eşleştirilecek.

Koçluk toplantıları ise katılımcı şirketlerin yapısı, büyümeye ve dijitalleşmeye yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanacak. Böylelikle her bir katılımcı şirket için kısa ve uzun dönem hedefleri doğrultusunda birer eylem planı oluşturulacak ve altyapı ihtiyaçları belirlenecek.

Tüm sektörlerden KOBİ’lere açık

Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin başvurusuna açık olan ücretsiz projeye, 26 Şubat 2021 tarihine kadar TÜRKONFED’in internet sitesi üzerinden başvurulabiliyor. Projenin katılımcıları, TÜRKONFED ve SPARK tarafından belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde belirlenecek.

