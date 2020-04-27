50 ülkeden ‘Türk Malı’ için ziyaret

Yerliara platformunu kullanan ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya yer alırken, bunu sırasıyla Azerbaycan, Irak, Çin, İran ve İngiltere izledi. Yerliara tarafından yakın zaman önce oluşturulan Covid-19 Mücadele Firmaları bölümü de yabancıların ilgi odağında. Buradan firmalara giden alım talebi miktarı yüzde 400’e varan oranda artış gösterdi. Site istatistiklerine göre yerliara Alaska’dan Yeni Zelanda’ya kadar 50’den fazla ülkeden 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

ÖNDER: GÜÇ BİRLİĞİ ZAMANI

İş dünyasının önde gelen STK’larının desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesinde hayata geçirilen ve tamamen ücretsiz olarak firmaların kullanımına açılan Yerliara’nın başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirkete yeni nesil fırsatlar sunduğunu belirten platform sözcüsü Burak Önder, “Yerel kabiliyetlerimiz bugün hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Firmalarımızın üretim güçleri, yerli teknolojiye ulaşma imkanları mutlaka desteklenmeli. Yerliara’ya destek veren onlarca STK sayesinde bu gücümüz daha görünür hale gelmeye başladı.” Aynı zamanda EVSİD Başkanlığını da yürüten Önder, dijital pazarlama ve sanal fuarlara yönelik yatırımların artacağını Türkiye’nin de burada ön alması gerektiğini ifade etti. Yerliara’nın bu bağlamda Türkiye’nin Sanal fuar alanlarından biri olarak konumlandığını ifade eden Önder, “Türkiye sağlam üretim alt yapısını bu süreçte güçlü tutmayı başarırsa gelecekte çok başarılı bir döneme geçiş yapabileceğiz. Tıpkı sağlık sektörümüzün gösterdiği başarıyı gücünü üretimden alan firmalarımız da gösterecek ve bu süreci el birliğiyle atlatacağız.

Yerliara.com’u En Verimli Nasıl Kullanırım?

• Yerliara’da firmanız yer alıyorsa; kurumsal mail adresiniz ile üye olup, mevcut profili sahiplenebilir ve ücretsiz olarak geliştirmeye başlayabilirsiniz.

• Eğer firmanız yoksanız Yerliara.com’da yine ücretsiz olarak bireysel ve kurumsal profil oluşturabilirsiniz

• Kurumsal üyelikle birlikte, kendi firma profilinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca platformdaki 25’binden fazla firma profillerini inceleyebilir, takip edebilir, paylaşabilir, beğenebilirsiniz.

• Çevrenizde hangi teknolojilerin üretildiğini hangi tedarikçilerin yer aldığını harita uygulaması ile görebilirsiniz.

• Yeni çıkan yerli teknolojilerden anında haberdar olursunuz.

• Firmanızın profillerini farklı dillerde de oluşturarak kendinizi globalde de tanıtabilirsiniz.

• Blog-haber sistemi ile 7-24 nitelikli haberlere ulaşabilirsiniz

• Yazılı basında yaşanan daralmaya bir alternatif olarak, yerliara.com Blog sayfaları sizlerden gelecek yenilikleri duyurmak için tasarlandı. Bülten gönderim listenize iletisim@yerliara.com mailini eklemenizi rica ederiz. Bu sayede bültenleriniz platformumuzda yayınlandığı gibi 25 bin yerliara kullanıcısına da e-posta olarak da ulaşır.

Aramalarda En Doğru Sonuca Nasıl Ulaşırım?

• Yerliara’daki 25 bin firma profiline kategori listelerinden veya arama çubuğuna firma ismi yazarak ulaşabilirsiniz.

• Eğer ürün veya hizmet arıyorsanız; Arama çubuğuna ulaşmak istediğiniz ürün veya hizmeti yazmaya başlayabilirsiniz. Arama çubuğundaki yönlendirmeler sizi en doğru sonuca ulaştırır. Ancak bu yönlendirmeleri kullandığınızda karşınıza daha az firma profili gelecektir. Eğer daha fazla sonuç almak istiyorsanız, aramak istediğiniz ürünü tam olarak yazarak ‘ARA’ tuşuna basınız.

Yerliara.com Hakkında;

KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren www.yerliara.com Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak kuruldu. Veri tabanında bugün itibarıyla 25 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran www.yerliara.com yerli ürün tedarikini kolaylaştırmayı hedefliyor. yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ ARI Teknokent, Vodafone, TÜYAP, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD, MİB, AİMSAD, İMES ve PAGEV gibi 30’a yakın yakın güçlü kurum yer alıyor. Türkiye’de ciddi bir eksik olarak karşımıza çıkan ürün ve şirket bazındaki yerlilik oranlarının ölçümlenmesi www.yerliara.com sayesinde sağlanacak. Takip edilebilir ve düzenli olarak açıklanan bir endeks oluşturulacak. Bu sayede Türkiye’nin ürün ve sektör bazındaki yerlilik karnesi düzenli olarak incelenebilecek.

