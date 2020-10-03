64 ülkeye ihracat yapan Dalsan, ABD’de şirket kuruyor

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu kısa vadedeki yatırım planlarını aktardı: Gebze’deki fabrikamızda bu yıl 50 milyon TL değerindeki ikinci üretim hattımızı devreye aldık. Gelecek yıl Manisa’da yatırım değeri yaklaşık 300 milyon TL olan yeni fabrikamızı devreye alacağız. Ayrıca 2021 yılı içinde ABD ve Avrupa’da kendi depolarımızdan nihai üreticiye malzeme sevkiyatına başlayacağız.

Temelleri 1932 yılında Kayseri’deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç eden küresel bir şirket haline geldi. Üretim kapasitesi ve cirosal bazda Türkiye’nin en büyük alçı ve alçı levha sistemleri üreticisi olan Dalsan, 2023’te 100 milyon metrekare üretim kapasitesi ile ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, hem yatırım planlarını aktardı hem de şirketin gelecek vizyonunu değerlendirdi.

ABD’DE ŞİRKET, MANİSA’DA YENİ FABRİKA

Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, şirketin kısa vadedeki yatırım planları ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dünyadaki en büyük alçı levha pazarı Amerika’da. Şirket olarak ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Dalsan North America isimli şirketimizi kurduk. Depolarımızı belirledik ve işe alımları başlattık. Burada ortaklık yapısıyla hareket edeceğiz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yurt içinde ise geçtiğimiz aylarda Gebze’deki mevcut fabrikamızda ikinci üretim hattımızı kurduk. 50 milyon TL değerindeki yatırımla bir bakıma şirketimiz için yeni bir Ar-Ge merkezini hayata geçirdik diyebilirim. 2021’de ise Manisa Turgutlu’da 300 milyon TL değerindeki yatırımla yeni üretim tesisimizi açmış olacağız. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak. 2023’te ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e, alçı levha üretim kapasitemizi ise 100 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz.”

PANDEMİDE FABRİKALARIMIZ 7/24 ÇALIŞTI

2019’u ihracat dahil olmak üzere yine rekorlarla kapattıklarını belirten Daloğlu şöyle devam etti: “Bu sene Gebze’de üretilen ürünlerin yarısı ihracata gidiyor. Ankara fabrikasının da servis ettiği ülkeler var. Kuzey Irak ciddi oranda malzeme çekiyor. Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelere Ankara’dan servis yapıyoruz. Bu yıl 7 gün 24 saat çalışmayı hiç durdurmadık. Sıkı önemler aldık ve personel kaybı yaşamadık. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde fabrikalar kapandı. Biz onların yapamadığı talepleri karşıladık. Yenilikçi ürünler geliştirmeyi odak noktamıza aldık. Gelecek yıl patenti bize ait olan bir ürünü daha lanse edeceğiz. BoardeX markalı ürünümüzü konut inşaatları için Avrupa pazarları başta olmak üzere ihracat pazarlarımıza sokmak istiyoruz.”

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Timuçin Daloğlu, sektör rakamları ile ilgili de detaylı bilgiler paylaştı: Türkiye’de alçı, alçı levha ve aksesuarlarının sektör büyüklüğü 3 milyar TL civarında. Toplam üretimin yüzde 30’u ise ihracata gidiyor. Amerika’da bir kişi yılda 10 metrekare tüketim yaparken, bu rakam Türkiye’de hala 1,2 metrekare civarında. Avrupa’da ise bu rakam 4-5 metrekare. Toplam alçı ve alçı levha pazarı olarak bakıldığında hacim anlamında Türkiye dünyada dördüncü sırada.



