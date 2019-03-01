7’inci kez en beğenilen marka seçildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen araştırma kapsamında 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları’ belirlendi. Perakendenin ‘En'leri, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 kategoride değerlendirilen ödüller kapsamında Kiğılı, ‘Erkek Giyim’ kategorisinde Türkiye’nin ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ oldu. Türkiye’nin en başarılı markala rının halk oylaması ile belirlendiği araştırmada Kiğılı, aynı kategoride üst üste yedinci kez ödül aldı. Törende ödül, Kiğılı adına İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Suerdem’e takdim edildi.



YEDİNCİ KEZ EN BEĞENİLEN MARKA OLDU



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Suerdem: “Kiğılı, 80 yıldır erkek giyiminde öncü marka konumunda. Erkek moda perakendeciliğinde dünya çapında tercih edilen lider marka olmak üzere çıktığımız bu yolda üst üste yedinci kez Türkiye’nin en beğendiği erkek giyim markası seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödülü, başarıya giden yoldaki en büyük rehberimiz olan yaşayan efsane Abdullah Kiğılı adına alıyorum ve başta Kiğılı ekibi olmak üzere bizi bu ödüle layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da marka algısı anlamında kendi standartlarımızı hep bir basamak yukarı taşımayı sürdüreceğiz.

