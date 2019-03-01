Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen araştırma kapsamında 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları’ belirlendi. Perakendenin ‘En'leri, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 kategoride değerlendirilen ödüller kapsamında Kiğılı, ‘Erkek Giyim’ kategorisinde Türkiye’nin ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ oldu. Türkiye’nin en başarılı markalarının halk oylaması ile belirlendiği araştırmada Kiğılı, aynı kategoride üst üste yedinci kez ödül aldı. Törende ödül, Kiğılı adına İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Suerdem’e takdim edildi.
YEDİNCİ KEZ EN BEĞENİLEN MARKA OLDU
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Suerdem: “Kiğılı, 80 yıldır erkek giyiminde öncü marka konumunda. Erkek moda perakendeciliğinde dünya çapında tercih edilen lider marka olmak üzere çıktığımız bu yolda üst üste yedinci kez Türkiye’nin en beğendiği erkek giyim markası seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödülü, başarıya giden yoldaki en büyük rehberimiz olan yaşayan efsane Abdullah Kiğılı adına alıyorum ve başta Kiğılı ekibi olmak üzere bizi bu ödüle layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da marka algısı anlamında kendi standartlarımızı hep bir basamak yukarı taşımayı sürdüreceğiz.
7’inci kez en beğenilen marka seçildi
Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre iş birliği ile 10’uncusu gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ ödül töreninde ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ seçildi. Halk oylaması ile belirlenen araştırmada Kiğılı, yedi yıl üst üste en kendi kategorisinde en beğenilen marka oldu.
01 Mart 2019 Cuma 18:43
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen araştırma kapsamında 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları’ belirlendi. Perakendenin ‘En'leri, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 kategoride değerlendirilen ödüller kapsamında Kiğılı, ‘Erkek Giyim’ kategorisinde Türkiye’nin ‘En Beğenilen Erkek Giyim Markası’ oldu. Türkiye’nin en başarılı markalarının halk oylaması ile belirlendiği araştırmada Kiğılı, aynı kategoride üst üste yedinci kez ödül aldı. Törende ödül, Kiğılı adına İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sena Suerdem’e takdim edildi.