ABD'deki başarı hakkında bilgi verildi

Ege Bölgesi ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan İzmir merkezli Norm Holding’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yatırımı Norm Fasteners Co., Vaşington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan tarafından ziyaret edildi. Büyükelçi’ye, Şikago Başkonsolosu Engin Türesin, Şikago Ticaret Ataşesi Uğur Öztürk, Michigan Eyaleti Fahri Eski Konsolosu Nurten Ural ve beraberlerindeki heyet de eşlik etti.

Norm Fasteners.co Genel Müdürü Koray Gürbüz, Büyükelçi ve beraberindeki heyete 2.000 palet kapasiteli, 2.500m2 kapalı alana kurulu depoyu yerinde göstererek somun ve cıvata başta olmak üzere 100’ü Norm markalı, 200’ün üzerindeki farklı ürün hakkında da bilgi verdi.

Ziyaret sırasında Büyükelçi Hasan Murat Mercan’a verilen brifingte; 1973 yılında kurulan Norm Holding’in bugünlere gelmesindeki kilometre taşları ve Türkiye dışında 5 farklı ülkede faaliyet gösteren Norm’un global çalışmaları konusunda bilgiler de aktarıldı. Ayrıca Norm Fasteners Co’nun ABD’deki faaliyetleri, işbirlikleri ve partnerleri hakkında da detaylar sunuldu

Norm Fasteners.co Genel Müdürü Koray Gürbüz, Büyükelçi ve beraberindeki heyete ile birlikte Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Lansing kardeş şehirler proje yöneticileri, Lansing Ekonomik Kalkınma Ajansı yetkilileri, Michigan State Üniversitesi yetkilileri ve Vaşington’da iş yapan diğer Türk iş adamlarının da katıldığı yemekte bir konuşma yaparak şu açıklamalarda bulundu;

“Norm Fasteners Co, olarak 2018 yılından bu yana Michigan’da faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Ülkemiz ekonomisi ve dışarıya açılmak için faaliyete aldığımız Norm Fasteners Co, Amerika kıtasında 40’dan farklı firmaya, 80’e yakın lokasyona ürün sağlıyor. Depo ve lojistik hizmetleri ile birlikte pazarlama çalışmaları da yapan Norm Fasteners Co, Michigan dışında ABD’nin birçok eyaletinde, Meksika ve Kanada’da farklı firmalara da ağırlıklı olarak somun, cıvata ve müşteri özel ürünlerinin dağıtımını da gerçekleştiriyor.”

Norm Holding hakkında:

1973 yılında, İzmir Bornova'da çift vuruşlu bir set makine ile cıvata üretimiyle sektöre adım atıldı. Kazanılan başarılar sayesinde 1994 yılında, şu an faaliyette olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni ve modern tesis kuruldu. Cıvata üretimiyle başlayan bu yolculuk pek çok şirketin katılmasıyla devam ederek, zaman içinde büyük bir holdinge dönüştü.

48 yıldır bağlantı elemanları sektöründe lider ve öncü konumunu sürdüren Norm Holding, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere beyaz eşya, elektronik, mobilya, inşaat ve makine sektörlerindeki ana üreticilerin ve güçlü markaların çözüm ortağı olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Bünyesinde bugün; 3000’den fazla çalışanı ile 5’i yurt dışında olmak üzere toplam 14 şirket ve 12 üretim tesisi bulunduran, Türkiye’de sektöründe öncü konumda olan Norm Holding’in İzmir ve Salihli’de bulunan üretim tesisleri ile yıllık üretim kapasitesi 160.000 tondur.