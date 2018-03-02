Abdi İbrahim'de yeniden yapılanma

1912 yılından bu yana dokunduğu hayatları iyileştirmek için tutkuyla çalışan Abdi İbrahim, 4.000 kişilik kadrosuyla Türk ilaç sektörünün en çok istihdam sağlayan şirketi. 180’i aşkın marka ve 350’den fazla ürünü ile ulusal ve uluslararası arenada faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yatırımları ve istihdama olan katkısıyla da Türk ekonomisine ve endüstrisine değer katıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerine 2020 vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerleyen Abdi İbrahim, her geçen gün büyüyen organizasyonel yapısında birtakım değişikliklere giderek kadrosunu güçlendiriyor.



Abdi İbrahim’de yeniden yapılanan birimlerin başında Pazarlama ve Satış Genel Müdürlüğü geliyor. Bu dönüşüm ile birlikte Türkiye Pazarlama ve Satış Organizasyonu iki ayrı Genel Müdürlük olarak yeniden konumlandırıldı. 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Abdi İbrahim bünyesine katılan Dr. Oğuz Mülazımoğlu, oluşturulan yeni yapıda Merkezi Sinir Sistemi, Solunum ve Romatoloji, Oftalmoloji, Özel Uzmanlık & Onkoloji bölümlerinden ve Pazarlama & Satış Mükemmelliği bölümünden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapacak.



Dr. Oğuz Mülazımoğlu

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Mülazımoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA ve İstanbul Üniversitesi'nde Hastane Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı. Knoll Alman İlaç şirketinde Ürün Yöneticisi olarak ilaç sektöründe iş hayatına başlayan Mülazımoğlu, Almanya'da 35 ülkeden sorumlu Global Ürün Yöneticisi olarak çalıştı ve Knoll Alman'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Abbott-Knoll birleşmesinden sonra, Abbott'ta Ulusal Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Mülazımoğlu, ardından Schering-Plough şirketinde Bölüm Direktörlüğü görevini, 2007 yılında da Schering Plough'un Orta Asya Genel Müdürlüğü'nü üstlendi. 2008 yılından sonra Bayer Türkiye’de Genel Tedaviler-Kadın Sağlığı Bölüm Direktörlüğü'nü yürüten Mülazımoğlu 2014 yılında Almanya Farma Ana Merkeze atanarak EMEA bölgesinin Genel Tedaviler-Kadın Sağlığı Pazarlama Bölge Başkanlığını yaptı. 2015 yılında Bayer Farma Türkiye Ülke Sorumluluğunu üstlenen Mülazımoğlu, 1 Mart 2018 tarihi itibariyle Abdi İbrahim Merkezi Sinir Sistemi, Solunum ve Romatoloji, Oftalmoloji, Özel Uzmanlık & Onkoloji bölümlerinden ve Pazarlama & Satış Mükemmelliği bölümünden sorumlu Genel Müdürü olarak atandı.