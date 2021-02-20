ABD’ye zeytinyağı ihracatında yüzde 30 artış

Akdeniz’den dünyaya yayılan, uzun ve sağlıklı bir yaşamın iksiri zeytinyağı, ABD gıda sektöründeki öncü ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine Hibrit Tadım etkinliğiyle tanıtıldı. 2020-21 sezonunda 33,5 milyon dolarlık tutarla ABD, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında yüzde 30’luk pay ile açık ara birinci ülke oldu. ABD’ye zeytinyağı ihracatımız 2020-21 sezonunun ilk çeyreğinde de yüzde 30’luk artışla 15 milyon dolara tırmandı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turquality Projesi kapsamında ABD pazarında Türk lezzetlerinin tanıtım atağını Türk zeytinyağı ile sürdürdü. Türk zeytinyağı, özellikle Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oynadığı önemli rol sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.

UNLV (University of Nevada-Las Vegas / Las Vegas Üniversitesi) ve Caesars Entertainment ortaklığında kurulan yenilikçi turizm teknolojileri ve mutfak laboratuvarı bulunan Black Fire İnovasyon Merkezi’nin mutfak etkinlik alanında tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirilen Türk Zeytin ve Zeytinyağları katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllık 400 bin tona ulaşan zeytinyağı tüketiminin, 391 bin tonluk büyük dilimini ithalatla karşılağı bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, hedeflerinin bu pazardan daha fazla pay almak olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının yüzde 30’u ABD’ye gidiyor

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında ABD’nin 15 bin 265 ton karşılığı 33,5 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci ülke olduğuna işaret eden Er, “ABD, 2020-21 sezonunda Türk zeytinyağı sektörünün ihracatında yüzde 30’luk paya ulaştı. İlk 3 ayını geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda ABD’ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı ise yüzde 30’luk artışla 11,4 milyon dolardan 15 milyon dolara yükseldi. Türkiye, zeytinyağı rekoltesinde önümüzdeki 5 yıllık süreçte 650 bin tonluk rekolteye ulaşmayı hedefliyor. Bu rekolteye ulaştığımızda yıllık 400 bin ton ihracat yapabilecek konuma yükselmemiz gerekiyor. Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri ABD. Bugünden önümüzdeki yıllar için çalışıyoruz, bu çabaların meyvelerini o zaman toplayacağız” diye konuştu.

Zeytin ağacının ana yurdunun Anadolu toprakları olduğunu söyleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Bilginoğulları, Türkiye’nin 120’den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ettiği bilgisini verdi. Bilginoğulları, “Her biri kendine özgü tad ve karakteristiğe sahip 90’ın üzerindeki çeşidi ile Türk zeytini tüm damak zevklerine hitap ediyor. Bu da Türk zeytinyağının farklı mutfak zevklerine kolay uyum sağladığını gösteriyor. Türkiye öte yandan, dünyanın en büyük ikinci sofralık zeytin üreticisi” şeklinde konuştu.

Amerika Aşçılar Federasyonu ACF (American Culinary Federation) Las Vegas Bölümü YK üyesi Lucio Arancibia (CEC AAC), Mutfak Bölümü Eğitmeni Mark Sandoval, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Joseph Lemanın yanı sıra Las Vegas otellerinin yönetici şefleri, satın alma direktörleri ve çevrim içi katılımcılardan oluşan tadım etkinliğinde Las Vegas’ın en prestijli otellerinde yönetici şeflik görevlerinin yanı sıra Uluslararası Aşçılık Okulu Direktörlüğü görevi de yapmış olan Şef Michelle Vietmeier, ABD’li tüketicilerin damak zevkine ve önemli bir sağlık trendi olan Akdeniz diyetine uygun bir menü hazırladı.

Şef Michelle; “Tereyağı yerine zeytinyağı tercih edin”

Sağlıklı bir beslenmenin Akdeniz ürünlerinden geçtiğinin altını çizen Şef Michelle, sağlıklı aile menüleri hazırlamak isteyen şeflere Türk zeytin ve zeytinyağı kullanmalarını tavsiye etti. Kullanılan zeytinyağı çeşidine göre farklı farklı çeşniler elde edilebileceğini vurgulayan ünlü şef, tereyağı yerine zeytinyağı tercih edilmesinin faydalarını belirtti.

Şef Lucio Arancibia; “Saç kremi yerine zeytinyağı kullanırdık”

2005 - 2007 yılları arasında Beyaz Saray Konuk Şefliği yapmış olan Şef Lucio Arancibia, Arjantin’de küçük bir çiftlikte geçen çocukluğu boyunca, zeytinyağını hem beslenme hem de cilt sağlığı için kullandıklarından bahsetti. Sağlıklı ürünlere karşı tüketici eğilimlerinin de son yıllarda arttığını belirten Şef Lucio, zeytinyağının kolesterolü düzenleyici etkisinden ve yaşlanmayı geciktiren antioksidanlar bakımından zenginliğinden bahsetti.