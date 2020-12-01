Açık AVM'ler daha avantajlı hale geldi

Anadolu Yakası’nın açık hava çarşısı Lens Yaşam Merkezi, 1162 adet konutun dışında 100’e yakın perakende mağazası, restoranları ve kafeleriyle yaşam merkezi anlayışına yeni bir soluk kazandırıyor. Açık hava yaşam merkezi dönemini başlatan Lens Yaşam, 2019’un son çeyreğinde açtığı mağazalarıyla korona günlerinde ziyaretçi sayısını arttırdı ve AVM döneminin kapanıp, yeni yatırımların açık çarşılara döneceğinin sinyalini verdi. Lens Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, ilgiden dolayı 2021’de Kurtköy’de yeni projeye başlayacaklarını belirtti.

Kurtköy’ün en büyük markalı konut projesi Lens Yaşam Merkezi, Türkiye’nin en büyük açık hava konseptli çarşısı da. Koronavirüs sürecinin devam ettiği bugünlerde AVM’lere girişlerde HES kodu zorunluluğunun getirilmesi bir yana Lens Yaşam Merkezi, açık çarşı olması özelliğiyle HES kodu zorunluluğunu kaldırıp güvenilir ve sağlıklı ortamda hem alışveriş hem de restoranlarında “gel-al” servis imkanı sunuyor. Tüm mağazaların dezenfekte edildiği ve tüm önlemlerin alındığı Lens Yaşam Merkezi, aynı zamanda geleceğin yeni nesil alışveriş anlayışı olan açık hava yaşam merkezi döneminin de başladığını gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Lens Yaşam Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, “Şu anda Türkiye genelinde 436 AVM bulunuyor ve bunlar 13,2 milyon metrekarelik bir alan oluşturuyor. 2019 yılında yeni açılan AVM sayısı ise 5’ti. 2019 yılında ciro ise 160 milyar TL oldu. 2017’lerde bu rakam 110 milyar TL idi. AVM’lerin sayısı arttıkça cirolarda da yükseliş oldu. 2020 yılında AVM’lerin sayısının 445’i bulması beklenirken, koronavirüs en çok AVM’leri etkiledi. AVM’lerin genel yapısına baktığımız zaman ise 3. nesil olarak tabir ettiğimiz açık çarşılara yatırımlar kaymaya başladı. Pandemi gibi süreçler kapalı alanların ne kadar hijyenik olabileceği sorusunu akıllara getirirken, insanlar açık çarşılardan yana tercihlerini kullanmaya başladılar. Bu yüzden 2021’de açık çarşı yatırımlarının hız kazanacağını öngörüyor ve 2021 yılı içerisinde yine Kurtköy’de, Lens Yaşam Merkezi’nin ikinci etabını hayata geçireceğiz. Lens Yaşam Merkezi’nin tam karşısında yer alacak projemiz yine 1160 konut ve 100’den fazla ticari alandan oluşacak.” dedi. Konumu itibariyle de dikkat çeken, son dönemlerde İstanbul’un en hızlı değer kazanan bölgesi Kurtköy’de bulunan Lens Yaşam Merkezi; İstanbulluların yeni cazibe merkezi olmaya aday. İstanbul Kurtköy’de alışveriş hayatına yeni bir soluk kazandıran Lens İstanbul Yaşam Merkezi’nin en büyük özelliği, ziyaretçilerine açık havada dolaşırken alışveriş yapma imkanını tanıması. Her yaştan insana hitap eden Lens Yaşam Merkezi; e-bebek, Migros, Sahan, Big Chefs, Happy Moons 100’e yakın seçkin mağazayı tek bir çatı altında sunuyor.