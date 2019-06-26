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Ağaoğlu'ndan organik kahvaltı

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre, Evrim Kırmızıtaş- Ömer Faruk Başaran çiftiyle kendi bahçesinden topladığı organik ürünlerle kahvaltı keyfi yaptılar...

Ağaoğlu'ndan organik kahvaltı
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Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun patronu Ali Ağaoğlu’nun Ortaköy sahilden Ulus’a kadar uzanan 44 dönüm bahçe içerisinde yer alan Boğaz manzaralı şahane evine Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran ve eşi Faruk Başaran'ı kahvaltıya davet etti. Kahvaltı masasındaki tüm gıdaları kendi bahçesinde yetiştiren Ağaoğlu, sağlıklı beslenmeye ve organik gıda tüketimine bir kez daha dikkat çekti.



Ali Ağaoğlu'nun bahçesinde tavuklar, ceylanlar, karacalar, tavus kuşu ve karacalar var. Evrim-Faruk çiftine bahçesini bizzat gezdiren Ağaoğlu, şehrin göbeğinde yeşillikleri bozmadan orman içinde böyle bir yaşamın kurulabileceğini vurguladı. Kendi bahçesinden kopardığı domates ve biberleri yemekten büyük bir zevk aldığını belirten Ağaoğlu, bahçesinde arı kovanı dahi olduğunu belirtti.

Bol sohbet ve kahkahanın olduğu bir kahvaltıda oğlu Ali Ege'yle özel ilgilenen Ağaoğlu, kahvaltı yaparken dahi oğlunu omuzlarında taşıyarak sevgisini gösterdi.

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Ağaoğlu Şirketler GrubuPetek ErtüreEvrim KırmızıtaşÖmer Faruk BaşaranAli Ağaoğlu
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