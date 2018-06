Ahmet Hacıince projelerini anlattı

Türkiye’nin hayvancılıkta önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hacıince yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlattı. Hacıince’nin görüşleri başlıklar halinde şu şekilde:

Alanya ve Konya’da olmak üzere iki tane entegre tesislerimiz var. 3 tane çiftliğimiz var. Kırmızı et sektöründe et tedarikinin ne kadar zor olduğu bir dönemde damızlık et sığır yetiştiriciliği ile ilgili bir proje yürütüyoruz. Şu an da içinde bulunduğumuz çiftlikte bu projenin bir parçasıdır. Çiftlik 2005 yılında ilk defa kuruldu. 2008 yılında ilk defa yurtdışından damızlık anguslar getirdik. Daha sonrasında değişik ırklarla devam ettik. Şu an da yaklaşık 5 bine yakın damızlık sığırımız var.

“Mera hayvancılığında en iyisi Hacıince”

Bir kaç yıldır yürüttüğümüz bir projemiz var ondan bahsetmek isterim. Türkiye’de yerli ırkları asimile ederek etkin ırklar tohumlayarak melezleme yapıyoruz. Bunla ilgili büyük bir başarıya ulaştık. Hayvan derken bizim kalıcı misafirlerimiz dediğimiz annelerimiz var. Bu beş bin civarında. Asıl bizim kapalı sistem dediğimiz yemlemeye dayalı besicilikte yapıyoruz. Orda kapasitemiz 27 bin 500 baş. Mera hayvancılığı ile ilgili en iyisi olduğumuza eminim. Çünkü biz ırk asimilasyonu ile ilgili çok büyük bir yol kat ettik. İnsanların kasaba gönderdiği etleri devamında beşe yakın daha doğum yaptırarak ve onları değişik ırklarla melezleyerek iyi bir ırk elde ettiğimizi düşünüyorum. Diğer sistem de Türkiye’de ki maliyetleri göz önüne aldığınızda kapalı sisteme sürekli para yedirilen döviz endeksi sisteminden nasıl kurtuluruzun mücadelesini yapıyoruz. Hayvancılık bir insanın ikinci bir mesleği olabilir mi onu tartışmak lazım. Bu işin içinde olursan seversen seni sever. Dışarıda asıl işim sanayicilik ben burada hayvancılık yapayım dediğiniz zaman kurumsallık mesai götüren bir iş değil bu. Yapıldığında da başarısız olma şansı olmayan bir meslek. Sürekli kazandıran bir iş. Özellikle gençlere, ailelere bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şehir hayatının cazibesi nereye kadar. Şehir hayatında ki yaşantının maliyeti nereye kadar dayanılabilecek. Burada doğal yaşantı da ,doğal zenginliklerden faydanılarak elde ettiğiniz bir varlık var. Bu varlığı yönettiğiniz zaman sizi doyuruyor zaten. Projemiz kısa vadede değil ama orta vadede sütü işleyecek bir manda kurmak istiyoruz. Elimiz de bizim çok değişik süt çeşitliliği var. Kars bölgesinde elde ettiğimiz sütlerden Kars gravyer peyniri yapılıyor. Manda yetiştiriciliği yapıyoruz manda sütümüzde var. Her türlü peynir yapmaya yönelik süt çeşitliliğimiz var. Şu an da maalesef mandaya satıyoruz ama orta vade de kendi sütümüzü işlemeye yönelik manda yatırımı yapacağız. Etçil sığır yetiştiriciliği ile ilgili doğduğu günden tüketicinin önüne pişinceye kadar safha da her safha da izlenebilen ,ürünün sahibi olduğumuz, soy adımızı marka yaptığımız bir sistemi daha da geliştirmek ette marka olmak.Bütün hedefimiz bu.

“Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyoruz”

Dolaylı ve direk topladığınız zaman yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu bölgede ki çiftliğe yakın yem bitkisi ektiriyoruz. Kendimiz yem bitkisi ekmiyoruz. Bütün arazilerimizi mera yaptık biz. Yem bitkisi alıyoruz yakın coğrafyaya çok büyük desteğimiz var. Bir fabrikamızda 500 ‘e yakın elemanımız var. Fabrikamızda kadın ağırlığı yüzde 50’dir.gençlere üzülüyorum. Bu kadar işsiz var deniliyor. Üniversite mezunu işsiz var deniliyor istihdamda sıkıntımız deniliyor ama hiç kimse kendi geldiği köyde ki işini yapmak istemiyor. Herkes sosyal hayat sarhoşluğu ile şehire inmiş. Ama şehirde ki lüksün idamesini nasıl sağlayacağını bilmiyor. Sürekli kazanma ve para yiyen bir sistem. Herkes hayvancılık ve tarımla ilgili geriye dönüş yapsın başka türlü kurtuluşumuz yok . Bu ülkenin en büyük mücadelesi bundan sonra gıda ve tarım olması lazım. Onun için gençlerin üretime geri dönmesini istiyorum.



