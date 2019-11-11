Akdenizli ihracatçılardan yeşil pasaport açıklaması

IAKİB Başkanı Hayri Uğur, “1 Milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bu güne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900’ü bulacak.

Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40’lara varan bir artış olacaktır. Yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle KOBİ ölçekli ihracatçılarımızın daha etkin olmalarını sağlayacaktır. Kobilerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.”