Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) Şekib Avdagiç iMassage gimat gross pamuk fiyatları
Yenilikçi yatırımlar
Yenilikçi Yatırımlar
Otomotiv buluşmaları
Otomotiv buluşmaları
Görünümleri yükseltildi
Görünümleri yükseltildi
Kriptoya güveniyor
Kriptoya güveniyor
TÜSİAD, AB ile buluşacak
Tüsiad,AB ile Buluşacak

Akdenizli ihracatçılardan yeşil pasaport açıklaması

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Hayri Uğur, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi hakkında açıklama yaptı. 

Akdenizli ihracatçılardan yeşil pasaport açıklaması
banner17

IAKİB Başkanı Hayri Uğur, “1 Milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bu güne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900’ü bulacak.

Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40’lara varan bir artış olacaktır. Yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle KOBİ ölçekli ihracatçılarımızın daha etkin olmalarını sağlayacaktır. Kobilerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkdenizIhracatIthalatYeşil PasaportYurtdışıHayri UğurAkibAkdeniz İhracatçı Birlikleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5