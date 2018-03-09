Aktif Bank’ta üst düzey atama Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine 8 Mart 2018 tarihi itibarıyla Betügül Toker atandı.

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Betügül Toker, 2000 yılında Finansbank’ta iş hayatına başladı. 2008 yılında Akbank’a Ödeme Sistemleri Birim Müdürü olarak geçen Toker, Aktif Bank ailesine katılmadan önce ise Odeabank bünyesinde Perakende Bankacılık alanında, Banka ve Kredi Kartları ve Krediler Direktörü olarak görev yaptı.



Betügül Toker, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Grubu altında; Dijital Bankacılık ve CRM Bölümü, Ödeme Sistemleri ve Ürün Yönetimi Bölümü, Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları ve İletişim Merkezi Bölümü ile Kurumsal İletişim Birimi faaliyetlerinin Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürecek.