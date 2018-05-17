Ali Ağaoğlu'ndan yeğenine tam destek



Tekirdağ’ın en büyük gayrimenkul projelerinden Aqua Cityle’ın lansmanı geçtiğimiz gün muhteşem bir tören ile yapıldı. Davete katılan daire sahipleri ve konukları tarafından büyük beğeni topladı. Tekirdağ’da geçtiğimiz gün Ağaoğlu İmar Konut ve Ekşioğlu İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen 45 dönüm üzerine kurulu Aqua Cityle, Tekirdağ bölgesinde bir ilk olurken Aqua Cityle projesinin lansmanı son derece görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Açılış töreni dolasıyla verilen davete katılan konuklar arasında İstanbul’dan bizzat gelen ünlü iş adamları Ali Ağaoğlu, kardeşi Hüseyin Ağaoğlu, Aydın Ekşi ve Macit Haldız katıldı. Ali Ağaoğlu’nun bizzat İstanbul’dan gelerek katıldığı tapu teslim töreninde inşaatın ortaklarından yeğeni Turgay Sorgun’u onure etti.

Tekirdağ’ın en büyük gayrimenkul projelerinden Aqua Cityle’ın lansmanı geçtiğimiz gün muhteşem bir tören ile yapıldı. Davete katılan daire sahipleri ve konukları tarafından büyük beğeni topladı. Tekirdağ’da geçtiğimiz gün Ağaoğlu İmar Konut ve Ekşioğlu İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen 45 dönüm üzerine kurulu Aqua Cityle, Tekirdağ bölgesinde bir ilk olurken Aqua Cityle projesinin lansmanı son derece görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Açılış töreni dolasıyla verilen davete katılan konuklar arasında İstanbul’dan bizzat gelen ünlü iş adamları Ali Ağaoğlu, kardeşi Hüseyin Ağaoğlu, Aydın Ekşi ve Macit Haldız katıldı. Ali Ağaoğlu’nun bizzat İstanbul’dan gelerek katıldığı tapu teslim töreninde inşaatın ortaklarından yeğeni Turgay Sorgun’u onure etti.

