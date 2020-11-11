Alman işbirliği fırsatları tek çatı altında

Düsseldorf. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin (NRW) yeni “Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı” olarak oluşturulan NRW.Global Business GmbH şirketi bugün resmi olarak işbaşı yapıyor. Şimdiye dek eyaletin kamu kurumları NRW.INVEST ve NRW.International tarafından yatırım destek ve dış ticaret alanında sunulan hizmetler “Trade & Investment Agency” formatında tek çatı altında yeniden yapılandırılmış oldu.

Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Yekpare hizmet sunacak olan yeni dış ticaret ve yatırım destek ajansımızla hem Kuzey Ren-Vestfalya'da yatırım yapacak şirketlere hem de yurt dışına açılan Kuzey Ren-Vestfalya’lı firmalara desteklerimizi daha da güçlendireceğiz ve daha verimli hale getireceğiz. NRW.Global Business çatısı altında yatırımcı kazanma ve lokasyon pazarlama bölümleri ile yeni pazarlara giriş ve ihracatı teşvik departmanlarının bir arada çalışacak olması, günümüzde ve gelecekte bir yatırım, ticaret ve inovasyon merkezi olarak eyaletimizi daha zorlu bir küresel rekabet içerisinde başarılı bir şekilde konumlandırmamıza yardımcı olacak değerli sinerjiler yaratacaktır.“

Eyaletin resmi dış ticaret ve yatırım destek ajansı NRW.Global Business, yerli ve yabancı firmalar için Kuzey Ren-Vestfalya’daki yatırım projeleri ve şirket kuruluşları konusunda; Kuzey Ren-Vestfalya’lı firmalar içinse yurt dışı pazar geliştirme ve uluslararası iş ortaklarıyla bağlantı oluşturma konusunda partner konumundadır.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti’nin yüzde yüz iştiraki olan NRW.Global Business, eyalet hükümetinin dış ticaret ve yatırım destek aktivitelerini operasyonel anlamda uygularken bu alandaki ilgili diğer kurum ve kuruluşlar için de merkezi muhatap konumundadır. Uluslararası lokasyon pazarlama görevinde ise NRW.Global Business, yurt dışında Kuzey Ren-Vestfalya’yı bilhassa barındırdığı inovatif ve geleceğe yön veren teknoloji ve hizmetler üzerinden tanıtır.

NRW.Global Business’in yeni Genel Müdürü Felix Neugart: “Eyalette dış ticaret ve yatırım konusunda kapsamlı bir bakış açısı oluşturacağız. Faaliyetlerimizi sadece hedef ülkelere değil, aynı zamanda dijital teknolojiler, yenilenebilir enerjiler, yeni mobilite veya tıbbi teknolojiler gibi geleceğin konularına daha fazla odaklıyoruz.”

NRW.Global Business, yerel ve bölgesel kalkınma ajansları, şirketler, dernekler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, sektörel kümeler, kamusal inisiyatifler ve ekonomiye yakın diğer kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içinde çalışır.

NRW.Global Business Eş Genel Müdürü Petra Wassner: "16 yurt dışı temsilcilik ofisimiz ve kendini kanıtlamış iş ağımızla, şirketlerin gerek Kuzey Ren-Vestfalya'da gerekse dünya çapındaki ekonomik başarılarına destek olmak için mükemmel bir konumdayız.“

