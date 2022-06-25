Alman ve Türk iş dünyası yaza merhaba partisinde buluştu

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen geleneksel yaz partisi bu yıl 23 Haziran 2022 tarihinde Kemer Country Golf Club’da gerçekleştirildi. Bu vesile ile kamu ve özel sektörden temsilcilerin de davetli olduğu etkinliğe çok sayıda Alman ve Türk şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve misafirleri katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt açılış konuşmasında üyelerin artarak devam eden desteklerine teşekkür etti. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomi ilişkilerinde köprü vazifesi yürüten Türk Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odası olarak faaliyetleri ve çeşitlendirdikleri hizmetleri ile üyelerine etkin destek vemeye devam edeceklerini bildirdi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz yaz partisindeki konuşmasında AHK Türkiye’nin faaliyetlerinin Alman ve Türk ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesindeki önemine ve firmaların ekonomik alandaki zorluklara gösterdikleri dayanıklılığa dikkat çekti.

Yaz partisi etkinliğinin ana partneri geçen yıl olduğu gibi Mengerler firması oldu. Otomotiv sektörü bünyesinde olası tüm ihtiyaçlara hizmet veren firmanın Yönetim Kurulu üyesi Nusret Güldalı konuşmasında “ Dokuzyüzden fazla üyesi ile, Almanya-Türkiye ekonomik ilişkilerinde aktif rol oynayan AHK Türkiye; sunduğu hizmet çeşitliliği ve etkinlikleri ile biz üye kuruluşların iş gelişimine önemli katkı vermektedir. Yarattığı fayda ve sağladığı hizmet çeşitliliği ile Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz“ dedi. Güldalı, konuşmasında Mengerler camiası olarak Mercedes, Alfa, Jeep ve Maserati marka araçların satış ve servis hizmeti, her marka ikinci el araç alım satış işlemi ve sunduğu diğer hizmet çeşitlilikleri ile otomotiv sektörü bünyesinde olası tüm ihtiyaçlara hizmet verme gayretinde olduklarını ifade etti.

Platin Partner Fraport TAV Airport Yönetim kurulu Başkanı Franck Mereyde Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine değindi. Turizmde Türk Alman ve Fransasız işbirliğinin başarılı bir örneğinde Türkiye’de turizmin geliştirilmesi için işbirliğinin önemine dikkat çekti. Diğer Platin Partner SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan Bu sene SAP’nin 2022 yılında global olarak yarım asırı geride bırakarak 50. Yılını kutladıklarını ve Türkiye’de bir yazılım geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım şirketi olmaktan gurur duyduğunu söyledi ve SAP olarak özveri ile genç yeteneklerin desteklenmesine ve eğitimine yönelik birçok projeler yürüttüklerini ifade etti.

Davete katılanlar arasında İstanbul Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, ve İngiliz Ticaret Odası – BCCT Başkanı Chris Gaunt da vardı.