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Almanya'da Türk iş dünyası bir araya geldi

Ekonomi camiasının nabzını tutan İhlas Medya Grubu'nun "Türkiye'de İş Dünyası" dergisi, Almanya özel sayısı için Köln'de geniş katılımlı ve görkemli bir buluşmaya imza attı.

Almanya'da Türk iş dünyası bir araya geldi

Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu İhlas Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi "Türkiye'de İş Dünyası", artık yılda bir kez de Almanya'da yayımlanacak. İhlas Medya Grubu, bu vesileyle Türkiye ve Almanya'dan iş insanlarını Köln'de buluşturdu. Birbirinden özel isimlerle yapılan röportajların yer alacağı derginin lansmanı, Osman 30 Restoran'da geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Bu özel buluşmada bazı markalara da başarı ödülü takdim edildi. Almanya'da yatırım yapan Türk iş insanları ile Türkiye'den Almanya'ya yatırım yapan girişimcilerin bir araya geldiği buluşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari gelişmeler ele alınarak, yeni yatırım fırsatları konuşuldu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de etkinliğe online olarak katılarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, ticaret ataşeleri, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar'ın da iştirak ettiği bu önemli organizasyonda Türkiye ile Almanya'da faaliyet gösteren birçok iş insanı birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan ve mottosunu "Yaşanabilir Bir Dünya için Ekonomi" olarak belirleyen "Türkiye'de İş Dünyası" dergisinin genel yayın yönetmenliğini başarılı ekonomi gazetecisi Celal Toprak yapıyor.

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