Almanya, Türkleri yatırım ve ticarete çağırıyor

NRW.INVEST Türkiye ve YAPDER iş birliğiyle düzenlenen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Tanıtım Toplantısı’nda Almanya’nın bir yatırım ve ticaret merkezi olarak sunduğu fırsatlar konuşuldu.



Ayşen Laçinel moderatörlüğünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına konuşmacı olarak Dr. Adem Akkaya, Cevdet Koçaş, Levent Şakar, Av. Gülay Taşlı ve Bora Öztelcan’ın katılmasının yanı sıra pek çok iş insanı da bu toplantıda bir araya geldi.



NRW.INVEST Turkey Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, NRW.INVEST Turkey'in asıl amacının Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ni yurt dışında ve yurt içinde tanıtarak, yatırım yapmak isteyenlerin projelerinin sorunsuzca gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti ve ekledi: "Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye için büyük bir fırsat ve pazar. Türk firmalar, Avrupa’nın ortasında olmak, finansal kaynak bulmak istiyorlar ve pazara yakın üretimi gerektiren alanlar mevcut. Üretiminin bir kısmını Almanya'ya aktarmak isteyen Türk firmaları var ve bunun için Almanya'ya gidiyorlar. Türk firmaları Alman ve Avrupa pazarlarını yeniden keşfediyorlar diyebiliriz. Pazarın da ortasında olup müşteriye yakın olmak da karı artırıyor tabii ki. Avrupa'nın güvenli limanlarının olması da Türk firmalarını Almanya'ya çekiyor"



Almanya'da yatırım yapmak isteyen kişilerin akıllarındaki sorulara yanıt getiren Komutax Yeminli Mali Müşaviri Cevdet Koçaş, "Neden global pazarlara açılmalıyız diye bir soru geliyor akıllara. Ülke içinde tıkanıklıkların ve ekonomik zorlukların oluşması, sermayenin birikmiş olması, ülkede teknolojik eksikliklerin oluşması yurt dışına açılmamıza neden olabiliyor. Ayrıca uluslararası şirketlere yakın olmak da önemli" dedi.



"Müşteri kitlenizi çok iyi analiz etmeniz lazım, ürünlerinizin rakiplerinizden farkını ortaya koymanız gerekiyor ve sunacaklarınızın artı değerde olması, mali inceleme yapmanız lazım. Gideceğiniz bölgeyle ilgili teşvikleri araştırmış olmalısınız. Ayrıca bütçe çalışması yapılmasını kesinlikle öneriyorum, çünkü gider gitmez cirolar yapılmıyor ve para kazanılmıyor. İlk iki yıl çok ciddi harcamalar yapılabiliyor. Bununla ilgili de çok ciddi bir bütçe hazırlamanız lazım. Ürün ve üretiminizle ilgili özel izin almanız lazımsa eğer bunun planıyla gitmelisiniz ve hukuki araştırmalar yapmalısınız" diyen Koçaş, şirket kurmak isteyip yatırım yapacakların öncelikli olarak bir plan belirlemesi gerektiğine vurgu yaptı.



Almanya'da yatırım imkanları ve maliyetleri hakkında konuşma yapan Kanat&Partner Vergi Danışmanı Levent Şakar, sözlerine şöyle devam etti: "Niye Almanya diyince, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından biri olduğu akla geliyor. Orada yaşayan Türkler yönünden bakınca dil sorunu da olmadığından, çok kolaylıkla orada ilerleyebileceğinizi düşünüyoruz"



Almanya'daki oturma izni hakkında konuşma yapan Av. Gülay Taşlı, ilk etapta hedef belirmenin çok önemli olduğunu, yatırım yapmak için oturma iznine gerek olmadığını ifade etti. "Sıfır Almanca bilgisiyle oturum izni alabilirsiniz. Dil konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok. Avrupa hukukuna göre de diyelim ki 5 yıl Almanya'da yaşadınız, daha sonra diğer bir ülkeye geçmek istiyorsunuz, bu durumda Avrupa'nın herhangi bir ülkesi size oturum izni vermek zorundadır" diyen Taşlı, başvuru yapacakların evraklarını parça parça değil de bir bütün halinde teslim etmenin gerektiğini, başvuru güzel hazırlanmışsa da 2-3 ay içinde sonuç alınacağını belirtti.



Almanya'da yatırım yapmanın uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yolculuk olduğunu söyleyen Norm GmbH Genel Müdürü Bora Öztelcan, "Kuzey Ren-Vestfalya dediğimiz zaman Almanya’da yeri çok ayrı, çünkü Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik bir mucize yaşandı. Almanlar sıfırdan çok büyük bir ekonomik güce ulaştılar. Bunun da merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’dır. Burada dört yıl once yatırımımızı yaptıktan sonra ne tür fırsatlar yakalarız diye baktık ve müşterilerimize direkt çözüm ortağı olmaya başladık. Yeni pazarlar oluşturmaya başladık burada. Bir Alman şirketi olmanın hukuksal ve psikolojik avantajını yakaladık" diye kaydetti.



Tanıtım toplantısının sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

