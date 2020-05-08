Almatı'yı da aldı işlettiği havalimanı sayısını 15'ı çıkardı

TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ana giriş kapısı Almatı Havalimanı’nı için hisse alım sözleşmesini imzaladı. Yeni “İpek Yolu”nun en önemli merkezlerinden olan Almatı şehrinin havalimanıyla birlikte TAV’ın dünyada işlettiği havalimanı sayısı 15’e çıktı. TAV Havalimanları, Kazakistan’ın ticari başkenti ve en yoğun trafiğe sahip havalimanı olan Almatı’yı satın almak üzere hisse alım sözleşmesini imzaladı. TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, Almatı Havalimanı’nı tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaştı.

TAV’ın satın alma işlemini yapan konsorsiyumdaki payı yüzde 75’ten az olmayacak şekilde bir yapı oluşturuldu. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen ”Kuşak ve Yol” projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’i Almatı Havalimanı’ndan geçiyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Asya ve Avrupa arasındaki ana transit merkezlerinden biri olan Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı satın alarak havalimanları grubumuza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, Asya ve özellikle de Çin’den Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri. Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan, Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Bu yatırımla Kazakistan’ın büyüme hedeflerine ve iki ülke arasındaki iyi ilişkilere katkı sunarken, hedef pazarlarımız arasında yer alan Orta Asya pazarına da girmiş olduk. Atalarımızın Anadolu’ya göçünden önce yaşadığı topraklar olan ve tarihimizde çok önemli yer tutan bir bölge. Altayve Tanrı dağlarının eteklerindeki bir havalimanını işletiyor olmanın da verdiği gururu yaşıyoruz. Turizm ve iş dünyası açısından çok önemli bir bölge… Kazakistan ve Türkiye ticari ve turizm ilişkilerine çok büyük bir katkımız olacağına inanıyorum. Havalimanı yapımı ve işletmeciliğindeki 20 yıllık bilgi birikimimizi kullanarak, yapacağımız yatırım ve pazarlama faaliyetlerimizle birlikte, Almatı’nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek üzere çalışacağız” dedi.

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 13 artışla 6,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.