Altıncı kez en başarılı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye’de hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamalarıyla Top Employers Enstitüsü tarafından 2016 yılında edindiği ‘En İyi İşveren’ statüsünü bu yıl da korudu. PepsiCo Türkiye, insan stratejisi, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, öğrenme, refah ve çeşitlilik alanlarında hayata geçirdiği iyi uygulamalarla, üst üste 6’ncı kez bu unvana layık görüldü.

Pandeminin yaratmış olduğu olumsuz atmosfere rağmen, PepsiCo Türkiye’nin çalışanlarını ilk sıraya koyduğunu ifade eden PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Cristina Meson, “2016 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da ‘En İyi İşveren’ uygulamasına layık görülmekten memnuniyet duyuyoruz. Her bir çalışanına güç veren ‘önce insan’ bakış açısına sahip bir kurum yaratmaya ve teşvik etmeye kendini adamış bu büyük ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

Top Employers Enstitüsü; 120 ülkede, 1.600’den fazla işveren arasından, en iyi insan kaynakları uygulamaları anket sonuçlarına göre birinciyi belirliyor. ‘En İyi İşveren’ sertifikası almak, bir kuruluşun daha iyi bir iş dünyasına olan bağlılığını ve bunu en iyi insan kaynakları politikaları aracılığıyla sergilediğini gösteriyor.