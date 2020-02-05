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Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na başvurular başladı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ 2020 yılı başvuruları 3 Şubat 2020'de başladı.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na başvurular başladı
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Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Ülkemizin ve ambalaj sektörünün en prestijli yarışmaları arasında yer alan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na; Gıda, İçecekler, Elektronik ve Elektrikli Eşya, Sağlık ve Güzellik Ürünleri, Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri, Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları, Tıp ve Eczacılık Ürünleri, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları, Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri (Komponentleri), Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri, Fleksibıl Ambalajlar, Grafik Tasarım ve Lüks Ambalajlar olmak üzere toplam 13 kategoride başvurulabiliyor.

Bu yıl 9.'su düzenlenecek olan yarışmaya başvurular 5 Haziran 2020 Cuma gününe kadar devam edecek. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren ambalajların başarıları ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleriyle’ tescilleniyor. ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ veriliyor. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda tüm kazananların ödülleri ise Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek bir törenle verilecek.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Her dönem başarı ile gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın bu sene 9’uncusunu düzenliyoruz. Yarışmamız 13 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmaya her sene çok sayıda başvuru alıyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan yarışmamızda dereceye giren firmalarımız bu sene de Türkiye’yi temsilen WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek. Yarışmamıza katılacak olan firmalara şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere www.ambalajyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Sanayicileri DerneğiAmbalaj Ay Yıldızları YarışmasıTürk Standardları Enstitüsü
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