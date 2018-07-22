Ambalaj Tasarımının Yıldız Öğrencileri Belli Oldu

PROJE ADI AD-SOYAD OKUL Aferin Göstergeli Şurup Şişesi Tasarımı Asude Nur Sancaktutan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Biduble/Bitek Ali Cankat Alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dostum Kedi Evim Eray Tümay Gedikli Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı Melike Balkaya Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Go-Poo Berk Şahin Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kalem Ambalajı Denizhan Arda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Leyla Kavaklıdere Şarap Ambalaj Tasarımı Gizem Hastaoğlu Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nesquik Süt Tadım /Dağıtım Standı Hilal Kalender Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Spagett Seher Naz Ayhan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü SpinMilk Mehmet Ali Seven Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Suntoy Gizem Karataş ODTÜ Endüstri Ürünleri TasarımI Bölümü Süt Şişesi Birlikte Büyü Aydın Algan Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarm Bölümü Tasty Cheese Peynir Ambalajı Denizhan Arda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Yüksek Lisans

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda finale kalan öğrenciler belli oldu. 4 Temmuz 2018 tarihinde bir araya gelen Seçici Kurul, başvuran 85 projeyi not vererek değerlendirdi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sertifika sıralaması ise 31 Ekim 2018 tarihinde her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılacak törende açıklanacak ve projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek. Yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca burs da verilecek.ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını söyledi. Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, şöyle devam etti: "Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, en az içinde bulundurduğu ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Günlük yaşantımızdaki yeri göz önünde bulundurulduğunda, ambalajların duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Yarışmaya katılan tüm gençlere önerim, hedeflerine inanmaları ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmaları olacak. Yarışmamızda başarılı olan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye’yi temsil etme fırsatı ve öğrenim hayatları boyunca burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya’nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız.”