Ambalajın 6 yıldızlı şirketi oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması’nda Sarten rüzgarı esti. Şirket, 4 farklı kategoride toplamda 6 ödüle layık görüldü. 209 başvurunun yapıldığı, 113 ambalajın finale kaldığı yarışmaya en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinde oldu. En fazla başvuru 50 ürün ile gıda kategorisine, 41 başvuru grafik tasarım, 24 başvuru ise içecek kategorisine gerçekleştirildi. Sarten'e ödül kazandıran kategoriler; gıda, gıda dışı ürün ambalajları, sağlık ve güzellik ürünleri & tıp ve eczacılık ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri & elektronik ve elektrikli eşya oldu. Sarten'in aldığı ödülleri değerlendiren Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeren Sarıbekir Güzelbahar, "Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ndan 6 ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu ödüllerde emeği geçen tüm Sarten ailesine teşekkür ederim. Bu başarının ardında büyük bir emek ve sıkı çalışma yatıyor" diye konuştu.



Ödül kazandıran tasarımlar



4 farklı kategoride 6 ödül kazanmayı başaran Sarten Ambalaj, 2 altın, 1 gümüş ve 1 yetkinlik ödülünün sahibi oldu. Altın ödülü getiren 5 litre ve 10 litre Opet Adblue bidonu; mevcut madeni yağ ambalajı ile aynı mukavemet değeri sağlanarak bidon ağırlığı yüzde 10 azaltılarak çevreci bir ürün özelliğine sahip. Nestle Chokella kasesi (400/600/800 gram); diğer ambalajlara göre dar ve yüksek bir tasarıma sahip. Özel tasarımı sayesinde kase tek el ile tutulabilir nitelikte. Gümüş ödül kazandıran 10.5 lt madeni yağ bidonu (Alpet); şişe tasarımında yapılan analizler ile minimum ağırlıkla, çevreci bir şişe üretmek amacıyla tasarlandı. Bidon tasarımı ile mukavemet benzer ürünlere göre yüzde 12 artırıldı. Bronz ödülün kazanılmasını sağlayan 250 mililitre zirai mücadele ambalajında; özgün tasarımla beraber sektörün en büyük sıkıntısı olan, agresif ürün kaynaklı deformasyonların önüne geçildi. Mevcut ambalajlara göre yüzde 15 daha hafif olarak çevreci bir ambalaj özelliğine sahip. 400 mililitre Tukaş ketçap ve mayonez şişesi; yeni tasarımı ile tek katmanlı pet malzemeye geçilerek daha uzun raf ömrüne sahip bir ambalaj. Yetkinlik ödülünü kazandıran 400 mililitre kolonya şişesi ise şişenin kenarlarına eklenen logo sayesinde kolay kullanım özelliğine sahip.

'Ambalajın Süpermarketi' 18 fabrikada üretim yapıyor

Sarten olarak konserve, yemeklik yağ, zirai ilaç, madeni yağ, boya ve kozmetik gibi birçok farklı sektörlere sağlıklı ve kaliteli metal ve plastik ambalaj üretimi yaptıklarını aktaran Sarıbekir, “Sarten’i, 'Ambalajın Süpermarketi' olarak konumlandırıyoruz. Bu sloganı, ambalajla ilgili her ihtiyacı kaliteli, hızlı ve uygun fiyatla sektörün beğenisine sunma misyonumuzun uzantısı olarak kurumsal olarak attığımız her adıma yansıtıyoruz. Sürekli, maliyet düşürücü projeler, otomasyona yönelik yatırımlar, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda kapasite artışları ve yeni fabrika yatırımları gibi birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1972 yılında Çorlu’da başlayan serüvenimiz; bugün Türkiye’de Silivri, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve Adana’da, yurt dışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da olmak üzere 18 fabrikamız ile devam ediyor.”





