Amerika Rüyası Artık Türk Markalarına Daha Yakın!

Aynı zamanda Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı olarak yurt dışı çalışmalarına da ağırlık veren Medyafors Fuarcılık, Dünya çapında büyük önem taşıyan, Franchise Expo South, Franchise Expo Midwest, New York International Franchise Fuarı, Franchise Expo West Amerika fuarlarının Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak çalışmalarına hızla devam etmektedir.



Florida’nın Fort Lauderdale şehrinde bu yıl sekizincisi yapılan Franchise Expo South, ABD’nin güneyindeki tek franchise fuarı olma özelliğine sahip. 24-26 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen fuar Latin Amerika ve Karayip Adaları da dahil olmak üzere ABD’nin güneyindeki yer alan franchise konseptleri ile yatırımcıları buluşturdu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen fuardan katılımcılar mutlu ayrıldılar.



En büyük franchise fuarlarından biri olan New York International Franchise Fuarı dünyanın birçok yerinden marka ve yatırımcının dikkatini çekmektedir. 30 Mayıs-1 Haziran 2019'da New York, NY The Javıts Center'da düzenlenecek fuar, Türk markaları için önemli fırsatlar sunmaktadır.13-14 Eylül 2019’da gerçekleştirilecek Franchise Expo Midwest, tüm çevre ülkelerden gelen yatırımcıyı markalar ile bir araya getiriyor. 547 milyar dolarlık ekonomisiyle Chicago ve çevresi franchise sistemini uygulamaya ve yaymaya müsait çok önemli bir bölgesidir. Franchise Expo West ise büyük bir hızla gelişmekte olan Batı Amerika pazarı içinde her yatırım seviyesini destekleyen organizasyonların önde gelenidir. Uluslararası anlaşmalara imza atmak, batı dünyasında markasını tanıtıp, döviz bazında gelir sağlamak isteyen markalar için bu fırsat 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.



Türk Markaları Globalleşiyor…



Uzun yıllar Amerika’da yaşayan ve pazarın dinamiklerini çok iyi bilen Medyafors Fuarcılık Yön. Krl. Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ferzan Erem Escobedo;



“ Yüzölçümü, nüfusu ve ekonomisi ile dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan ABD’de yapılan araştırmalarda, ABD’de yaklaşık 760 bin franchise konsepti hizmet veriyor. Gıda sektörü ise yaklaşık %40’lık paya sahip ve franchise istihdam insan kaynağı hacmi toplamı 19 milyon kişiye yaklaşmıştır. Türk markalarının Master Franchise verme ve Amerika pazarına açılma konularında şansları büyük… Amerika pazarı mutlaka girilmesi ve incelenmesi gereken bir pazar… Gayrimenkulden gıdaya, hazır giyimden aksesuara, kozmetikten takıya, hizmetten eğitime birbirinden farklı sektörlerin bir arada yer aldığı bu fuarlar, yurtdışında var olma sürecinde yolun başındaki yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Türk markaları yurt içinde ve yurt dışında büyümek istiyor. Biz de Taba-AmCham tecrübesi ve iş birliği ile markasının ve konseptinin, globalde en önemli pazarlardan biri olan Amerika pazarında olmasını arzu eden markaları, Master Franchise adayları, girişimciler ve Amerikalı yatırımcılar ile buluşturuyoruz. Franchise sistemine ve gelişimine verdiğimiz önemle bu konuda önemli çalışmalara imza atmakta ve markaların yurt içinde ve yurt dışında büyümelerine önemli katkılar sağlamaktayız’’ dedi.