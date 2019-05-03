Amerikalı şirketler Türkiye'ye geliyor

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye’yi ziyaret edecek çoğu orta ölçekli Amerikalı firmaların enerjiden savunma sanayine çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtti.



İki ülke firmaları arasındaki işbirliği ve ticari ilişkilerin son dönemlerde hızlanmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Terzioğlu, geçen Şubat ayında Amerikalı 12 firmanın üst düzey yetkilisinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Bu ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen savunma sanayi firmalarının



Ankara ve İstanbul’da kamu ve özel sektör şirketleriyle temaslarda bulunduklarını kaydeden Terzioğlu, Mayıs ayında yapılacak ziyarette de İstanbul’un yanı sıra diğer şehirlerde de birçok firmayla görüşmelerde bulunulacağını vurguladı. Amerika ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin ilk kez geçen yıl 20 milyar dolar sınırını geçerek 20 milyar 700 milyon dolara ulaştığını kaydeden Terzioğlu, bu tür ikili görüşmelerin de olumlu etkisiyle bu rakamın bu yıl çok daha yukarılara çıkabileceğini vurguladı. Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke dış ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini de hatırlattı. Terzioğlu, Trump’ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı kabul etmesinin de Türkiye ile olan bu ikili ilişkilere verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna işaret etti.



Bu arada Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin gelişmesinde önemli bir yeri olan Amerikan Türk Konseyi (ATC) yıllık toplantılarının bundan sonra Türkiye’de de gerçekleştirileceğini açıkladı. 37’ncisi geçen hafta Washington’da yapılan, Amerikalılar tarafından en üst düzeyde ve yoğun bir katılımın gösterildiği ATC toplantısının son derece verimli geçtiğinin altını çizen Terzioğlu, bu toplantıların Türkiye’deki ilk ayağının ekim ayında yapılmasının planlandığını ifade etti.